जिल्हा परिषदेच्या शाळेत आठवडा बाजार आणि खाद्ययात्रा
म्हसळा, ता. १५ (बातमीदार) : विद्यार्थ्यांना रोजच्या जीवनात लागणाऱ्या आहाराबाबत माहिती, बाजारहाट, सामाजिक आणि शैक्षणिक देवाणघेवाण यांचे सखोल ज्ञान आणि जागरूकता निर्माण व्हावी तसेच स्वावलंबी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी पीएमश्री रा. जि. प. शाळा म्हसळा येथे आठवडा बाजार आणि खाद्यजत्रा घेण्यात आली होती. यामध्ये व्हेज कटलेट, वडापाव, भेळ, सरबत, भजी, फालुदा, आंबा पन्हे, कांदा पोहे, अप्पे, सॅलड आदी वस्तूंचे स्टॉल लावण्यात आले होते.
सभापती बबन मनवे यांच्या हस्ते या आठवडा बाजार आणि खाद्य महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी जि. प. सदस्य अभिषेक विचारे, नगराध्यक्ष अनिकेत पानसरे, पं. स. सदस्या समृद्धी चाचले, माजी नगराध्यक्षा जयश्री कापरे, माजी नगरसेविका संपदा पोतदार, समाजसेविका नीता ढवळे, संतोष पाखड, केंद्रप्रमुख धामणकर, दिलीप करंबे, व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष बाबू शिर्के, मुख्याध्यापिका सुमित्रा खेडेकर, श्रीधर उमदी, मिलिंद मुंडे, जयश्री गायकवाड, इंदिरा चौधरी, नरेश गावित, विषय शिक्षक अनिल बेडके, व्यवस्थापन समिती सदस्य, पालक आदी मान्यवर उपस्थित होते.
फोटो -पी. एम. श्री स्कूल येथे आयोजित आठवडा बाजार आणि खाद्य जत्रेत सहभागी होऊन त्यांचा आनंद द्विगुणित करताना जि. प. सदस्य अभिषेक विचारे सोबत सभापती बबन मनवे. (छाया -उदय कळस)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.