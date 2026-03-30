म्हसळा तालुक्यात एसआरआय मॅपिंगला वेग
६० ते ७० टक्के काम पूर्ण.
म्हसळा, ता. ३० (बातमीदार)ः महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यभर सुरू असलेल्या मतदार यादीतील एसआरआय मॅपिंग प्रक्रियेला म्हसळा तालुक्यात चांगला प्रतिसाद मिळत असून हे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. तालुक्यात आतापर्यंत सुमारे ६० ते ७० टक्के मॅपिंग पूर्ण झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
एसआरआय मॅपिंग प्रक्रियेत शहर तसेच ग्रामीण भागातील नागरिकांनी २००२ च्या मतदार यादीच्या आधारे आपल्या आई-वडील किंवा आजी-आजोबा यांच्या नावाशी सध्याच्या मतदार नोंदीचे मॅपिंग करणे आवश्यक आहे.या प्रक्रियेमुळे मतदारांच्या नोंदी अधिक अचूक व सुसंगत होण्यास मदत होत आहे.
मतदारांनी वेळेत एसआरआय मॅपिंग पूर्ण करून घेतल्यास भविष्यातील निवडणूक प्रक्रियेत कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही, असे निवडणूक प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
