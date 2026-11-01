सफाळे रेल्वे स्थानकावर भुयारी मार्गासाठी सह्यांची मोहीम, प्रवाशांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

सफाळेत भुयारी मार्गासाठी प्रवाशांचा आग्रह
रेल्वे मंत्रालयाकडे हजारो सह्यांचे निवेदन; सुरक्षित मार्गाची मागणी
मनोर, ता. १ : पालघर तालुक्यातील सफाळे रेल्वे स्थानकावर पूर्व आणि पश्चिम भागांना जोडणारा सुरक्षित भुयारी मार्ग उभारण्याच्या मागणीसाठी सह्यांची मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेला प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. परिसरातील सुमारे ६५ गावांतील लाखो नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित हा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, हजारो प्रवाशांच्या सह्यांचे निवेदन रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
सफाळे रेल्वे स्थानकावरील रेल्वे फाटक बंद झाल्यापासून पूर्व आणि पश्चिम भागांत ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. समर्पित मालवाहू रेल्वे मार्ग (डीएफसीसी) प्रकल्पासाठी उभारण्यात आलेला पादचारी पूल उंच आणि लांबलचक असल्याने ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थी तसेच सर्वसामान्य प्रवाशांना त्याचा वापर करणे अडचणीचे ठरत आहे. त्यामुळे काही प्रवासी वेळ वाचवण्यासाठी जीव धोक्यात घालून थेट रेल्वे रूळ ओलांडत असल्याचे चित्र आहे.
या धोकादायक परिस्थितीचे गांभीर्य २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी घडलेल्या अपघाताने पुन्हा अधोरेखित झाले. सफाळे रेल्वे स्थानक परिसरात मालगाडीखाली आल्याने एका तरुणीला गंभीर दुखापत झाली. तिच्यावर मुंबईतील हिंदुजा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर स्थानकाच्या पूर्व आणि पश्चिम बाजूंना जोडणारा प्रशस्त व सुरक्षित भुयारी पादचारी मार्ग तातडीने मंजूर करून त्याचे बांधकाम सुरू करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच भुयारी मार्ग पूर्ण होईपर्यंत प्रवाशांनी रेल्वे रूळ ओलांडू नयेत, यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशीही मागणी सह्यांच्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
अपघात घडल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने वेळीच पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा प्रवासी आणि नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
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