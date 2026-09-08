बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून ५०० कोटी परदेशात!

बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून ४९५ कोटी परदेशात!
भाईंदरमध्ये सीएविरोधात गुन्हा; आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपास
भाईंदर, ता. ८ (बातमीदार) : बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून सुमारे ४९५ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी बेकायदा परदेशात पाठविल्याचा प्रकार भाईंदरमध्ये उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी भाईंदर येथील चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) महेंद्र पुरोहित यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
आयकर विभागाकडून देशभरात आर्थिक व्यवहारांची तपासणी सुरू आहे. त्याच मोहिमेअंतर्गत पुरोहित यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली. आयकर विभागाने पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीनुसार, २०२२ ते २०२६ या कालावधीत पुरोहित यांनी ३० बनावट (शेल) कंपन्यांच्या माध्यमातून ४९५ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी भारताबाहेर पाठविण्यास मदत केली.
परकीय चलनाच्या नुकसानीचा ठपका
या कंपन्यांची कागदपत्रे, लेखा पुस्तके, हिशेबाची नोंदवही किंवा करारपत्रांची पुरोहित यांनी पडताळणी केली नसल्याचा आरोप आहे. निधी परदेशात पाठविणाऱ्या कंपन्यांना बनावट प्रमाणपत्रे देण्यासही त्यांनी मदत केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. तपासात संबंधित संस्था बनावट असल्याचे आढळून आल्याचा दावा आयकर विभागाने केला आहे. या व्यवहारांमुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्याचे नुकसान होऊन आर्थिक स्थैर्य आणि अखंडतेला धोका निर्माण झाल्याचा ठपका आयकर विभागाने ठेवला आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून करण्यात येत आहे.
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