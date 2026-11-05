मिरा-भाईंदरला स्वतंत्र वाहतूक पोलिस उपायुक्त

भाईंदर, ता. ५ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहरातील वाढती वाहतूक समस्या लक्षात घेऊन राज्य सरकारने शहरासाठी स्वतंत्र वाहतूक उपायुक्त पद मंजूर केले आहे. आमदार नरेंद्र मेहता यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला होता. या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस महासंचालक यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार ३ नोव्हेंबरला स्वतंत्र पोलिस उपायुक्त पदाच्या निर्मितीला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली.
एकीकडे शहराची लोकसंख्या सातत्याने वाढत असताना वाहनांच्या संख्येतही मोठी वाढ होत आहे. त्यामुळे वाहतुकीची समस्या गंभीर होऊ लागली असून, नागरिकांना दररोज वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहराचे वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणे आवश्यक बनले आहे.
दुसरीकडे शहराच्या एका बाजूला मुंबई, दुसऱ्या बाजूला ठाणे व तिसऱ्या बाजूला वसई-विरार शहर आहे. त्याचप्रमाणे शहरातून मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गदेखील जात आहे. त्यामुळे वाहनांच्या संख्येत आणखीन भर पडत आहे.
वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण
या निर्णयामुळे मिरा-भाईंदर परिसरातील वाहतूक नियोजन, वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण, वाहतूक नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच अपघातप्रवण ठिकाणी उपाययोजना करण्यास अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे, असे मत मेहता यांनी व्यक्त केले.
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