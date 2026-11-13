मार्गदर्शक तत्त्वावरून महासभेत गदारोळ

भाईंदर, ता. १३ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या महासभेसाठी प्रशासनाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. मात्र ती सर्वांची दिशाभूल करणारी असून आपल्याला मान्य नसल्याची भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली. एवढेच नाही तर विरोधी पक्षानेत्या आफरीन सय्यद हुसेन यांनी आज (ता. १३) सभागृहात मार्गदर्शक तत्त्वाची नियमावलीच फाडली.
गेल्या महिन्यात झालेल्या महासभेत गदारोळ झाल्याने महासभा तहकूब करावी लागली होती. त्यानंतर महापौर डिंपल मेहता यांनी प्रशासनाला महासभेचे कामकाज सुरळीतपणे चालावे, यासाठी नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली. शुक्रवारी झालेल्या तहकूब महासभेसाठी त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. नियमावलीनुसार महासभेसाठी नागरिक व पत्रकारांवर प्रवेशासाठी निर्बंध लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे शुक्रवारी महापालिका मुख्यालयाला पोलिस छावाणीचे स्वरूप आले. नगरसेवकांसह, नागरिक व पत्रकार यांची कसून तपासणी करूनच त्यांना महासभेसाठी सोडण्यात आले.
महासभा सुरू होताच विरोधी पक्षांनी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या नियमावलीवर जोरदार आक्षेप घेतला. नियमावलीला कायदेशीर आधार काय, नियमावली निष्पक्ष रीतीने बनविण्यात आलेली नाही, नियमावली तयार करण्याचे अधिकार महासभेला असून ते पुन्हा महासभेपुढे आणावेत व त्यावर चर्चा करावी, आदी मुद्दे विरोधी पक्षांनी उपस्थित केले. ही नियमावली आम्हाला मान्य नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेत विरोधी पक्षनेत्या हुसेन यांनी यावेळी चक्क सभागृहात नियमावली फाडली.
प्रशासनाकडून समर्थन
ही नियमावली महापौरांच्या आदेशानुसार व महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार तयार करण्यात आली आहे, असा खुलासा अतिरिक्त आयुक्त सचिन बांगर यांनी सभागृहात केला. स्थायी समिती सभापती हसमुख गेहलोत यांनीदेखील नियमावलीचे समर्थन करत, ही नियमावली सर्वांच्या सोयीसाठी व सभागृहाचे काम सुरळीतपणे व पारदर्शक पद्धतीने चालावे, यासाठी ही नियमावली असून विरोधी पक्षांनी त्यांच्या सूचना द्याव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.
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