माथेरान नगरपालिकेत महिला आरक्षणाची सोडत जाहीर
माथेरान, ता. ८ (बातमीदार) : माथेरान नगरपालिकेतील आगामी निवडणुकीसाठी आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणानंतर आता महिला आरक्षणाची सोडत घेण्यात आली. या सोडतीनुसार माथेरान नगरपालिकेत एकूण २० नगरसेवकांपैकी १० म्हणजेच ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठरल्या आहेत. यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण महिलांचा समावेश आहे.
ही आरक्षण सोडत माथेरान नगरपालिकेतील हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे सभागृहात पार पडली. कार्यक्रमास मुख्याधिकारी राहुल इंगळे, अधीक्षक व तहसीलदार सुरेंद्रसिंग ठाकूर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या वेळी विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते, त्यात शिवसेना (शिंदे गट) चे शहरप्रमुख चंद्रकांत चौधरी, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) चे शहरप्रमुख कुलदीप जाधव, तसेच भाजप शहरप्रमुख प्रवीण सकपाळ यांचा समावेश होता. महिलांमध्ये रेखा बिरामणे, माजी नगरसेविका सोनम दाभेकर यांसारख्या समाजसेविका आणि विविध संस्थांचे प्रतिनिधीही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पीठासीन अधिकारी प्रांताधिकारी प्रकाश संकपाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली सोडत पार पडली. शालेय विद्यार्थी मिसबाह महापुळे, मीरा आखाडे आणि हार्दिक शिंदे यांच्या हस्ते चिठ्ठ्या काढून पारदर्शकतेने आरक्षण सोडत घेण्यात आली. या प्रक्रियेत नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील तीन महिला, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील दोन महिला, अनुसूचित जमातीतील एक महिला, तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील चार महिला अशा एकूण १० महिलांना संधी मिळणार आहे.
