स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानासाठी महानगरपालिका सज्ज

भाईंदर, ता. ११ (बातमीदार) : केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात नागरिकांनाही सहभागी करून घेतले जाते. शहराच्या स्वच्छतेबाबत नागरिकांना सिटिझन फीडबॅकद्वारे आपला अभिप्राय नोंदवता येतो. या पार्श्वभूमीवर स्वच्छ सर्वेक्षण २०२३ अंतर्गत नागरिकांनी आपले मत नोंदवण्याचे आवाहन मिरा-भाईंदर महापालिकेने केले आहे.

या सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी शहरातील नागरिकांना sbmurban.org/feedback या संकेतस्थळावर भेट देऊन किंवा Swachhta अॅप, vote for your city व My gov या अॅपच्या माध्यमातून आपल्या शहराबद्दल अभिप्राय नोंदवता येणार आहे. अभिप्राय नोंदवताना आपला मोबाईल क्रमांक, राज्य, जिल्हा व शहर नमूद करून विचारलेल्या नऊ प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत. गेल्या वर्षीच्या स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२ अभियानात मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेला संपूर्ण देशात बेस्ट सिटी इन सिटिझन फीडबॅक या मानांकाने गौरवण्यात आले होते.

या वर्षीसुद्धा नागरिकांचा अभिप्राय व सहभाग महत्त्वपूर्ण असणार आहे. मिरा-भाईंदर शहराला देशपातळीवर पुन्हा एकदा ‘सिटिझन फीडबॅक’ या श्रेणीत अव्वल बनवण्यासाठी जास्तीत जास्त नागरिकांनी आपला अभिप्राय म्हणजेच फीडबॅक संकेतस्थळ व अॅपच्या माध्यमांतून नोंदवून मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेस सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त दिलीप ढोले यांनी केले आहे.