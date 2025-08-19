पाच पोलिस अधिकाऱ्यांना विशेष सेवा पदक जाहीर
नवी मुंबई, ता. १९ (वार्ताहर) : गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या हिंसक व बेकायदा कारवायांना आळा घालण्यासाठी नेमून दिलेले कार्य यशस्वीपणे पार पाडणाऱ्या पोलिस अधिकारी व अंमलदारांना विशेष सेवा पदक प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सन्मानाच्या यादीत नवी मुंबई पोलिस दलातील दोन सहाय्यक पोलिस आयुक्त आणि तीन पोलिस उपनिरीक्षकांचा समावेश असून, त्यांचे कार्य राज्याच्या नक्षलविरोधी मोहिमेत मोलाचे ठरले आहे.
गडचिरोली व गोंदिया हे जिल्हे राज्यातील नक्षलवादाने सर्वाधिक प्रभावित भागांपैकी मानले जातात. येथे पोलिस दलाला सतत उच्च जोखमीच्या परिस्थितीत कार्य करावे लागते. अशा परिस्थितीत नक्षलवाद्यांच्या हिंसक व बेकायदा कारवायांना आळा घालण्यासाठी नेमून दिलेले कार्य यशस्वीपणे पार पाडणाऱ्या ६१७ पोलिस अधिकारी व अंमलदारांचा विशेष सेवा पदक देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे. नवी मुंबई पोलिस दलातील गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त अजयकुमार लांडगे, सीबीडी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त मयूर भुजबळ, पोलिस उपनिरीक्षक वैभव रूपवते (वाशी), पोलिस उपनिरीक्षक मयूर पवार (नेरूळ), पोलिस उपनिरीक्षक अभय काळे (कळंबोली) या पाच पोलिस अधिकाऱ्यांचादेखील विशेष सेवा पदक सन्मान यादीत समावेश आहे. या अधिकारी व अंमलदारांनी ठरवून दिलेला कालावधी पूर्ण करताना नक्षलवाद्यांच्या कारवायांना आळा घालण्यात विशेष यश संपादन केले आहे. विशेष सेवा पदक जाहीर झालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन होत आहे. राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केले असून, लवकरच ही पदके संबंधित अधिकाऱ्यांना वितरित करण्यात येणार आहेत. पदके प्राप्त झाल्यानंतर सर्व घटक प्रमुख तसेच परिक्षेत्रीय विभागप्रमुखांनी पदक प्रदान समारंभ आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
