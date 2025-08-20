वाशीतील मॉडर्न स्कूलमध्ये अंमली पदार्थ विरोधी व्याख्यानाचे आयोजन
वाशीतील मॉडर्न स्कूलमध्ये अमली पदार्थविरोधी व्याख्यानाचे आयोजन
नवी मुंबई, ता. २० (वार्ताहर) ः अमली पदार्थमुक्ती अभियानांतर्गत वाशी पोलिस ठाण्याच्या वतीने रयत शिक्षण संस्थेच्या वाशी येथील मॉडर्न स्कूलमध्ये अमली पदार्थविरोधी व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले.या कार्यक्रमात वाशी पोलिस ठाण्यातील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक योगेश भोसले आणि गोपनीय विभागाचे अंमलदार संदीप ढवळे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
तरुणांमध्ये वाढत्या व्यसनाधीनतेला आळा घालण्यासाठी पोलिस दलाच्या वतीने दरवर्षी अमली पदार्थविरोधी अभियानांतर्गत वेगवेगळे जनजागृतीपर कार्यक्रम व उपक्रम राबविले जातात. त्यानुसार गुरुवारी (ता. १४) वाशी येथील मॉडर्न स्कूलमधील विद्यार्थ्यांना अमली पदार्थांचे दुष्परिणाम व त्यापासून होणारे सामाजिक आणि वैयक्तिक नुकसान याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
या वेळी मार्गदर्शन करताना मित्रांच्या संगतीतून नशेची सवय लागण्याची शक्यता अधिक असते आणि त्यामुळे काही जण गुन्हेगारीच्या मार्गावर जात असल्याचे सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांना सायबर क्राइम आणि मोबाईल गेम्स अॅप्समुळे होणारे तोटे याबाबतही माहिती देण्यात आली. या वेळी सर्व विद्यार्थ्यांनी अमली पदार्थ सेवन न करण्याची शपथ घेतली.
कार्यक्रमाच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांनी विविध उपदेशात्मक घोषवाक्यांची निर्मिती केली. तसेच अमली पदार्थ या विषयावर निबंध लेखन स्पर्धादेखील घेण्यात आली. या स्पर्धेत विजयी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले. या वेळी मॉडर्न स्कूलच्या प्राचार्या सुमित्रा भोसले, पर्यवेक्षक, शिक्षक वर्ग आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
