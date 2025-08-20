पनवेलमध्ये आकांक्षित स्वच्छतागृह सेवेत
नागरिकांसाठी अत्याधुनिक सुविधा; आणखी दहाची उभारणी
पनवेल, ता. २० (बातमीदार) : पनवेल महापालिकेच्या मलनिस्सारण विभागातर्फे शहरातील गार्डन हॉटेलजवळील बसथांब्यावर बांधण्यात आलेल्या ‘आकांक्षित स्वच्छता गृहाचे’ उद्घाटन आमदार प्रशांत ठाकूर व आमदार विक्रांत पाटील यांच्या हस्ते नुकतेच करण्यात आले. शहरातील प्रवासी व स्थानिक नागरिकांसाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
या उद्घाटनप्रसंगी भाजपचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब पाटील, पनवेल महापालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे, माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, माजी विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे, माजी नगरसेवक नितीन पाटील, गणेश कडू, चारुशीला घरत, सुरेखा मोहोकर, प्रीती जॉर्ज, रुचिता लोंढे, अजय बहिरा, अनिल भगत यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. परिवहन व्यवस्थापक कैलास गावडे, उपायुक्त डॉ. वैभव विधाते यांचेही या उपक्रमात मार्गदर्शन लाभले. आमदारांच्या विशेष मागणीनुसार हे स्वच्छता गृह उभारण्यात आले असून पुढील काळात महापालिका क्षेत्रात आणखी १० ठिकाणी अशा प्रकारची स्वच्छता गृहे उभारण्याची योजना आयुक्त मंगेश चितळे यांनी जाहीर केली. प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असलेल्या गार्डन हॉटेल परिसरात ही सुविधा उभारल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. यासाठी उपआयुक्त (आरोग्य) डॉ. वैभव विधाते आणि शहर अभियंता संजय कटेकर यांच्या देखरेखीखाली काम पार पाडण्यात आले. मलनिस्सारण विभाग प्रमुख प्रीतम पाटील, शौचालय अधीक्षक भावेश चंदने, अभियंता प्रीतीश पगारे, मयूर शिरोळे व राकेश पाटील यांनी या कामासाठी विशेष परिश्रम घेतले.
.................
आकांक्षित स्वच्छता गृहाची वैशिष्ट्ये :
१. पनवेलमधील आतापर्यंतची सर्वात अत्याधुनिक सुविधा.
२. पूर्णपणे स्वयंचलित व्यवस्था.
३. दिवसभर देखरेख करणारा कायमस्वरूपी केअरटेकर.
४. नागरिकांसाठी पूर्णपणे निःशुल्क.
५. दिव्यांगांसाठी विशेषतः उपयुक्त सुविधा.
