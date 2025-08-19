कु.संस्कृती सुतार हिला रायगड जिल्हा मिक्स बॉक्सिंग स्पर्धेत सुवर्ण पदक
संस्कृती सुतारला जिल्हा मिक्स बॉक्सिंग स्पर्धेत सुवर्ण
माणगाव, ता. १९ (वार्ताहर) ः रोह्यामध्ये रविवारी (ता. १७) जिल्हा मिक्स बॉक्सिंग असोसिएशनच्या वतीने राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड चाचणी पार पडली. या स्पर्धेत तालुक्यातील पळसगाव खुर्द येथील संस्कृती सुतार हिला सुवर्णपदक मिळाले. संस्कृती ही इयत्ता पाचवीची विद्यार्थिनी असून ती आदर्श प्राथमिक विद्यामंदिर उतेखोल (जंगम स्कूल) येथे शिक्षण घेत आहे.
रायगड जिल्ह्यातील १०० विद्यार्थ्यांमध्ये ही स्पर्धा पार पडली. या विद्यार्थ्यांमधून प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकास प्रशस्तिपत्र व सन्मानचिन्ह देण्यात आले. यात प्रथम क्रमांक मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निवड रायगड जिल्ह्याकडून राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी करण्यात आली. यात प्रमुख पाहुणे मिक्स बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांचे सचिव सचिन शिंगोटे आणि महाराष्ट्र मिक्स बॉक्सिंग अध्यक्ष कोमल शिंदे, रायगड जिल्हाध्यक्ष वृषल गोवर्धने व महाराष्ट्र प्रशिक्षक राकेश पाटील हे सर्व मंडळी उपस्थित होते. आयोजक रोहा तालुकाध्यक्ष ओमकार हजारे यांच्या नियोजनात ही स्पर्धा उत्तमरीत्या पार पाडली.
