धसई महावितरण कार्यालयावर नागरिकांचा मोर्चा
मुरबाड, ता. २० (वार्ताहर) : धसई व ग्रामीण भागातील विद्युत ग्राहकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांविरोधात ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य सुभाष घरत यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (ता. १८) मोर्चा काढण्यात आला. हातात काळे झेंडे व निषेधाचे फलक घेऊन महावितरणविरोधात घोषणा देत नागरिकांनी संताप व्यक्त केला.
कोणत्याही वेळी वीजपुरवठा खंडित होणे, ग्राहकांना अवाजवी व चुकीची बिले देणे, कमी दाबाने वीजपुरवठा होणे, या समस्या परिसरात आहेत. मोर्चानंतर महावितरणच्या अभियंत्यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी ग्रामीण भागातील वीजग्राहकांच्या अडचणी या महिन्यात सोडविण्याचे आश्वासन महावितरणचे कार्यकारी अभियंता काटकर यांनी दिले.
ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य संजय पवार, सामाजिक कार्यकर्ते विजय सुरवसे, पंढरीनाथ घावट, विकास मोहपे, संभाजी देशमुख, युसुफ शेख, अनंत तळपे, नंदू डामसे, प्रकाश पवार आदी सहभागी झाले होते. महावितरणच्या गलथान कारभारामुळे नागरिक त्रस्त आहेेत. या मोर्चात सर्वपक्षीय पदाधिकारीही सामील झाल्याची माहिती मुरबाड येथील माजी जिल्हा परिषद सदस्य सुभाष आप्पा घरत यांनी दिली.
-----------------------------------------
मुरबाड : घसई येथील महावितरणच्या कार्यालयावर नागरिकांनी मोर्चा काढला होता.
