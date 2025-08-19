घरात पाणी शिरल्याने अतोनात हाल
भाईंदर, ता. १९ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहरात सोमवारी (ता. १८) रात्रीपासून सुरू झालेल्या मुसळधार पावसाने अक्षरशः पूरस्थिती निर्माण झाली. परिणामी, जनजीवन पूर्णपणे ठप्प झाले. अनेक भागात तीन ते चार फुटापर्यंत जलभराव झाल्याने लोकांच्या घरात पाणी शिरून त्यांचे अतोनात हाल झाले.
सोमवारी रात्री सुरू झालेल्या पावसाने मंगळवारीदेखील उसंत घेतली नाही. त्याच वेळी समुद्रात भरती आल्याने खाडीवाटे पाणी वाहून जाण्याचा मार्गही बंद झाला. पाणी शहरातच तुंबून राहिल्याने ते रहिवाशांच्या घरात शिरले. परिणामी, भाईंदर पश्चिम येथील बेकरी गल्ली, मुर्धा गाव, उत्तन तसेच महामार्ग परिसरातील मुन्शी कंपाउंड, हटकेश, जीसीसी क्लब परिसर, मीनाक्षीनगर या भागातील इमारतींच्या तळमजल्यावरील रहिवाशांना मनस्ताप सोसावा लागला. एवढेच नाही तर अनेक इमारतींच्या पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांमध्येही तुंबलेले दूषित पाणी शिरले. लोकांच्या घरात पाणी शिरू लागल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून अनेक भागातील वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. त्यामुळे नागरिकांच्या त्रासात आणखी भर पडली. उत्तनमधील पाली ते नवी खाडी हा रस्ता पूर्णपणे पाण्याखाली गेल्याने त्याठिकाणची वाहतूक ठप्प झाली. त्यामुळे तेथील रहिवाशांना छोट्या नौकेचा आधार घ्यावा लागला.
भाईंदर पूर्व येथील काशीनगर, मिरा रोडमधील शांतीनगर, विजय पार्क, डेल्टा गार्डन, कनाकीया, गौरव संकल्प आदी भागांतील रस्तेही पाण्याखाली गेले. काही इमारतींच्या तळमजल्यावरील दुकानांमधून पाणी शिरले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांचेही मोठे नुकसान झाले. इमारतीबाहेर उभ्या करून ठेवलेल्या चारचाकी व दुचाकीदेखील पाण्यात बुडाल्या.
मुंबई-अहमदाबाद मार्गावरची वाहतूकही ठप्प झाली. दहिसर चेकनाका परिसरात मुख्य रस्त्यावर डोंगराचे पाणी आल्याने घोडबंदरच्या दिशेने जाणारी वाहतूक पूर्णपणे बंद पडली. ठाणे-घोडबंदर राज्य महामार्गाचीदेखील हीच अवस्था झाली. चेणा गाव परिसरात महामार्ग पूर्णपणे पाण्याखाली गेल्याने वाहतूकच कोलमडून गेली. मिरा-भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी शहरात ठिकठिकाणी पाहणी करून आवश्यक त्या सूचना दिल्या.
अंत्यसंस्काराची वेळ बदलली
शहरात सर्वत्र पूरस्थिती निर्माण झाल्याने माजी आमदार गिल्बर्ट मेंडोंसा यांच्या पार्थिवावरील अंत्यसंस्काराच्या वेळेतही बदल करण्यात आला. आधीच्या नियोजनानुसार त्यांच्यावर मंगळवारी (ता. १९) दुपारी चार वाजता भाईंदर पश्चिम येथील अवर लेडी ऑफ नाझरेथ चर्च येथे अंत्यसंस्कार होणार होते; परंतु अतिवृष्टीमुळे आता अंत्यसंस्कार बुधवारी (ता. २०) दुपारी चार वाजता त्याच ठिकाणी होणार आहेत, असे मेंडोंसा कुटुंबाकडून सांगण्यात आले.
