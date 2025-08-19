कुर्ला, नेहरू नगर पोलिस ठाण्यांना तळ्याचे स्वरूप
घाटकोपर, ता. १९ (बातमीदार) ः मुंबईत मागील आठवड्यापासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे शहराच्या अनेक भागांत नागरिकांचे जनजीवन विस्कळित झाले आहे.
विशेषतः कुर्ला पूर्वेतील नेहरूनगर पोलिस ठाणे आणि कुर्ला पश्चिमेतील कुर्ला पोलिस ठाण्याच्या अखत्यारीतील भागांमध्ये पावसाचे पाणी साचल्याने परिस्थिती बिकट झाली होती. मुसळधार पावसामुळे या दोन्ही पोलिस ठाण्यांच्या परिसरात तळ्यासारखे पाणी साचले आहे. त्यामुळे पोलिस ठाण्याअंतर्गत कामकाजही विस्कळित झाले असून, पोलिसांना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत काम करावे लागत आहे.
नेहरूनगर पोलिस ठाणे व परिसरात दोन ते तीन फूट पाणी साचले असून, वाहनांची हालचाल पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. पाणी काढण्यासाठी पंप लावण्यात आले असले तरी संततधार पावसामुळे त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. नागरिकांनी पाण्याखालील नाले आणि रस्ते ओलांडण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे. दुसरीकडे कुर्ला पश्चिमेतील लालबहादूर शास्त्री मार्गावरही सकाळपासून दोन ते तीन फूट पाणी साचले आहे. उघडे मॅनहोल आणि नाले यामुळे धोका अधिक वाढला असून, नागरिकांनी घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
कुर्ला पोलिस ठाण्याच्या अखत्यारीतील बीट चौकी क्रमांक एक आणि चारमध्ये पाणी भरले होेते. विशेषतः सीएसटी पुलाखालील चौकी क्रमांक चारमध्ये कामकाज ठप्प झाले आहे. चौकी क्रमांक एकमध्येही पोलिसांना पाण्यात ताटकळत बसावे लागले. घाटकोपरमधील पंतनगर परिसरात पाणी गुडघ्यापर्यंत साचले असले, तरी येथील पोलिस ठाण्याला पाण्याचा फटका बसलेला नाही. पाण्याचा वेळीच निचरा झाल्याने पाणी साचले नाही, असे पंतनगर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक लता सुतार यांनी सांगितले.
