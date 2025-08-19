वसईमध्ये सर्वात जास्त पाऊस
विरार, ता. १९ (बातमीदार) : गेल्या चार दिवसांपासून पावसाने वसई तालुक्याला झोडपले आहे. अनेकांच्या घरात पाणी घुसले, तर रस्तेही दिसेनासे झाले आहेत. आज तालुक्यात वसई मंडळामध्ये सर्वात जास्त पावसाची नोंद २१९ मिमी, तर आगाशी येथे १६५ मिमी झाली आहे. तर पावसाची एकूण सरासरी २०४.६६ मिमी आहे. तालुक्यात एका दिवसात एक हजार ८४२ मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. १ जून ते आज (ता. १९)पर्यंत एकूण पाऊस चार हजार ६४२ मिमी झाला आहे.
वसई तालुक्यातील पावसाची आकडेवारी (मिमी)
आगाशी १६५
निर्मळ २००
माणिकपूर २१५
वसई २१९
विरार २००
कामन २१८
बोळिंज १९९
मांडवी २१३
पेल्हार २१३
