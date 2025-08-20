मुंबईतील गुन्हेगाराला उलवेतून अटक
नवी मुंबई, ता. २० (वार्ताहर) : उलवे सेक्टर १९ येथील ग्लोब सोसायटीमध्ये ड्रग्ज व्यवसायाच्या संशयावरून नवी मुंबईच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने तिघांना अटक केली होती. या प्रकरणात गोवंडी येथील गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीचा समावेश आहे.
उलवे सेक्टर १९ येथील ग्लोब सोसायटीतील फ्लॅटमध्ये राहणारे तरुण अमली पदार्थांची विक्री करीत असल्याची माहिती नवी मुंबईच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे सोमवारी (ता. १८) छापा मारून सिराज कुरेशी ऊर्फ सिद्धा, आकाश पटेल आणि वसीम अन्सारीला ताब्यात घेतले. या तिघांकडे अमली पदार्थ मिळाले नसले तरी पोलिसांच्या चौकशीत मुंबई शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या हत्येचा प्रयत्न तसेच आर्म्स अॅक्ट गुन्ह्यातील आरोपी असल्याचे उघडकीस आले. यातील सिराज कुरेशी ऊर्फ सिद्धा हा मुख्य सूत्रधार आहे तर आकाश पटेल, वसीम अन्सारी आरोपी असल्याचे निष्पन्न झाले.
शिवाजीनगर पोलिसांच्या ताब्यात
आरोपी सिराज कुरेशी याच्यावर मानखुर्द पोलिस ठाण्यात एनडीपीएसनुसार गुन्हा दाखल आहे. तिन्ही आरोपींना पुढील कारवाईसाठी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या ताब्यात दिल्याची माहिती अमली पदार्थविरोधी कक्षाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप निगडे यांनी दिली.
