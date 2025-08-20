विश्वास नांगरे पाटील असल्याचे भासवून सायबर चोरट्यांनी वृद्ध महिलेकडून उकळली २१ लाखांची रक्कम
वृद्ध महिलेचे २१ लाख लुबाडले
विश्वास नांगरे पाटील यांच्या नावाने फसवणूक
नवी मुंबई, ता. २० (वार्ताहर) : कोपरखैरणेतील वृद्ध महिलेला डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली तब्बल २१ लाखांची फसवणूक करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, सायबर चोरांनी विश्वास नांगरे पाटील यांच्या नावाचा वापर करत महिलेची फसवणूक केली आहे.
कोपरखैरणे सेक्टर पाच येथे वनजा श्रीधरन (७४) यांना मंगळवारी (ता. ५) व्हिडिओ कॉलद्वारे संपर्क साधण्यात आला होता. तसेच पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील असल्याचे भासवून आधार कार्डचा गैरवापर झाल्याचे टेरर फंडिंगसाठी कॅनरा बँकेत खाते उघडून दिल्याची भीती दाखवली. तसेच २० लाख रुपये कमिशन मिळाल्याचे सांगून सीबीआय चौकशीच्या नावाखाली तब्बल १५ दिवस भीती दाखवली.
पोलिसांचे आवाहन
कोपरखैरणे पोलिस ठाण्यात या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता कलम ३१८ (२), ३१८ (४), माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २०००चे कलम ६६ (सी) नुसार गुन्हा दाखल आहे. या वेळी अनोळखी क्रमांकावरून आलेल्या कॉलवर विश्वास ठेवू नये, तसेच शासकीय अथवा पोलिस अधिकारी ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या पैशांची मागणी करीत नसल्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उमेश गवळी यांनी सांगितले.
