मुसळधार पावसातही ठाण्यात पाणीकपात
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० : मागील दोन ते तीन दिवसांपासून कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील धरणे १०० टक्के भरली आहेत. त्यामुळे धरणांतून पाण्याचा विसर्ग करण्यास सुरुवात केली आहे. या पाण्याच्या विसर्गामुळे ठाणे पालिकेच्या पिसे पंपिंग स्टेशनमध्ये नदीपात्रातून वाहून आलेला गाळ, कचरा आणि झाडांच्या फांद्यां पंपिंग स्टेशनमध्ये शिरल्यामुळे पूर्ण क्षमतेने पंपिंग होत नाही. परिणामी, ठाणे शहराकडे येणारा पाणीपुरवठा २५ ते ३० टक्के कमी झाला आहे. यामुळे शहरामध्ये अपुऱ्या प्रमाणात आणि अनियमित पाणीपुरवठा होईल, याची नागरिकांनी नोंद घ्यावी. या काळात पाणी उकळून प्यावे आणि पाण्याचा वापर जपून करावा, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात पाणीपुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून जांभूळ जलशुद्धीकरण केंद्रात देखभाल दुरुस्तीचे अत्यंत महत्त्वाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. नदीपात्रातील वाहून आलेला गाळ व झाडांच्या फांद्या काढण्याचे काम करण्यात येत आहे. यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून ठाणे शहराला होणारा १३५ दशलक्ष लिटर इतका पाणीपुरवठा गुरुवारी (ता. २१) दुपारी १२ ते शुक्रवारी (ता. २२) दुपारी १२ वाजेपर्यंत बंद राहणार आहे. यामुळे ठाण्यातील काही भागांचा पाणीपुरवठा २४ तासांसाठी बंद राहणार आहे. त्यात दिवा, मुंब्रा (प्रभाग क्र. २६ व ३१चा काही भाग वगळता) आणि कळवा प्रभाग समितीमधील सर्व भागांमध्ये तसेच वागळे प्रभाग समितीमधील रूपादेवी पाडा, किसननगर नंबर दोन, नेहरूनगर, मानपाडा प्रभाग समितीअंतर्गत कोलशेत खालचा गाव या भागांचा समावेश आहे. पाणीपुरवठा सुरू झाल्यानंतर पुढील एक ते दोन दिवस कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल, असे पालिकेने कळविले आहे.
पाण्याचा जपून वापर करा
ठाणे महापालिकेच्या स्वत:च्या पाणीपुरवठा योजनेतून २५० दशलक्ष लिटर इतका पाणीपुरवठा शहराच्या विविध भागांत करते. त्यामुळे शहरातील हा पाण्याचा महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो. या पाणीपुरवठा योजनेसाठी महापालिका भातसा नदीच्या पात्रावरील पिसे बंधाऱ्यातून पाणी उचलते आणि त्याचा शहरात पुरवठा करते; परंतु या पाणीपुरवठ्यात २५ ते ३० टक्के कपात झाली आहे. यामुळे शहरामध्ये अपुऱ्या प्रमाणात आणि अनियमित पाणीपुरवठा होणार असून पाणी उकळून प्यावे आणि पाण्याचा वापर जपून करावा, असे आवाहन महापालिकेने केले.
