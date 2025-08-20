वसई चिंचोटी कामण-भिवंडी मार्गावर वाहतुकीला फटका
कामण-भिवंडी मार्गावर वाहतुकीला फटका
खड्यात पाणी, रस्ता सापडेना नागरिकांना मनस्ताप
वसई ता. २० (बातमीदार) ः गणेशोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून रस्त्यांची अवस्था मात्र अत्यंत दयनीय झाली आहे. अनेक आंदोलने आणि आश्वासनानंतरही रस्ते दुरुस्तीकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे. त्यातच दोन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडल्याने खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्यामुळे दुर्घटनेची भीती नागरिकांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे.
कामण-चिंचोटी या मार्गावरून शाळेचे विद्यार्थी, रुग्ण, ज्येष्ठ आणि सर्वसामान्य नागरिक प्रवास करत असतात. परंतु, मार्गावरील खड्ड्यांमुळे प्रवाशांचे मोठे हाल होतात. तर, औद्योगिक वसाहतीतील कामगारांना देखील फटका बसत आहे. वाहतूक कोंडीची समस्या देखील कायम आहे. खड्ड्यांमुळे अनेक ठिकाणी छोटे-मोठे अपघातही घडत असून प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. खड्डे बुजवण्यासाठी अनेक आंदोलने करण्यात आली असून लोकप्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष पाहणी देखील केली आहे. परंतु, रस्तेकामाला सुरुवात झालेली नाही. यामुळे नागरिकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
गणेशोत्सवाआधी खड्डे दुरुस्त करा
गणेशोत्सव जवळ आला असून खरेदीसाठी तर गावाला जाण्यासाठी बाहेर पडत आहेत. परंतु, या मार्गांवरील खड्ड्यांमुळे वाहतूक धोकादायक ठरत आहे. यामुळे प्रशासनाने हा रस्ता ताताडीने दुरुस्त करावा व सणासुदीत दिलासा द्यावा, अशी मागणी नागरिकांमधून होऊ लागली आहे.
कामण-चिंचोटी-भिवंडी रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले आहेत. अनेकदा याबाबत तक्रारी करूनही प्रशासनाने कार्यवाही केली नाही. या रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत निर्णय लवकरात लवकर घ्या अन्यथा रस्ता रोको आंदोलन छेडणार आहोत.
- दिनेश म्हात्रे, माजी सरपंच, कामण
मुसळधार पावसामुळे खड्ड्यांमध्ये पाणी साचले आहे. त्यामुळे खड्डे दिसून येत नाहीत. यामुळे वाहन खड्ड्यांमध्ये आदळले जाते. अशात, दुर्दैवी घटना घडण्याची शक्यता आहे. हा मार्ग वर्दळीचा असल्याने वाहनांची गैरसोय लक्षात घेता शासनाने तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
