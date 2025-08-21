जोरदार पावसाने घरावर कोसळले झाड
कल्याणमध्ये घरावर कोसळले झाड
कल्याण, ता. २१ (बातमीदार) : कल्याण-डोंबिवलीत गेल्या तीन ते चार दिवसांत सतत होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मंगळवारी (ता. १९) रात्री पूर्वेतील वालधुनी छत्रपती शिवाजी महाराजनगर येथे घरावर झाड कोसळून घरांचे व वाहनांचे नुकसान झाले आहे. यात कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झालेली नाही. अग्निशमन दलाने घटनास्थळी पोहोचून स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने बचावकार्य करीत झाडाचा मलबा घर व वाहनांवरून हटविला आहे. दुर्घटनेमुळे परिसरात भीती पसरली असून अधिकारी व आपत्कालीन विभागाने पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे. अतिवृष्टीच्या काळात अशा घटना घडत असतात. त्यामुळे घराजवळ जीर्ण अथवा जुने झाड असल्यास नागरिकांनी सतर्कता बाळगून सर्वतोपरी काळजी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
