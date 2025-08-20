सोनसाखळी चोर पोलिसांच्या जाळ्यात
सराईत सोनसाखळी चोर गजाआड
दोन गुन्ह्यांमधील लाखोंचा मुद्देमाल हस्तगत
नवी मुंबई, ता. २० (वार्ताहर) : सोनसाखळी चोरणाऱ्या एका सराईताला कोपरखैरणेतून अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईत घणसोली परिसरात दोन गुन्हे उघडकीस आले असून दोन लाख ४० हजारांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले आहे.
घणसोलीत राहणाऱ्या श्यामलता सिंग (३८) यांची सोमवारी (ता. ११) दुपारी सव्वादोनच्या सुमारास सेक्टर नऊ येथील खाडीपुलावरून पायी जात असताना गळ्यातील ७० हजारांची सोन्याची चेन हिसकावण्यात आली होती. याप्रकरणी रबाळे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही चित्रणातून गुप्त माहितीदारांच्या मदतीने कोपरखैरणे परिसरात राहणाऱ्या रोहित गायकवाडची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. चौकशीदरम्यान रोहितने घणसोलीतील गुन्ह्याची कबुली दिली.
वर्षभरापूर्वीच्या गुन्ह्याची उकल
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रोहितने सोनसाखळी चोरी केल्याचे तपासाअंती उघड झाले. त्यानंतर त्याच्याकडून ७० हजारांची सोन्याची चेन तसेच १.७० लाखांचे मंगळसूत्र असे २.४० लाखांचे दागिने पोलिसांनी हस्तगत केले आहेत.
