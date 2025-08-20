वाचनसंस्कृती रुजावणाऱ्या वाचनवेलचे विशेष उपक्रम
वाचनवेलकडून विद्यार्थ्यांसाठी विशेष उपक्रम
पालघर, ता. २० (बातमीदार) ः वाचन संस्कृती रुजवण्याच्या दृष्टीकोनातून वाचनवेल-द पालघर ब्लू बुक क्लब तयार करण्यात आला आहे. यामार्फत दर आठवड्याच्या रविवारी पालघर परिसरातील शाळा, महाविद्यालय, उद्याने अशा परिसरात वाचन दिवसाचे आयोजन कले जाते.
वाचनवेलमार्फेत रविवारी (ता. १७) आयोजन करण्यात आले होते. विज्ञान लेखक आणि अनुजा अवकाश संस्थेचे संस्थापक चंद्रकांत घाटाळ यांनी कथेतून मुलांना सभोवतीचा विचार करायला लावणाऱ्या कथा सांगितल्या. अवकाश व परिसंस्थेचे विश्व त्यांनी विद्यार्थ्यांसमोर सोप्या व सहज शब्दात मांडले. वाचन आणि ज्ञानाची बीजे रुजावीत या सत्रामध्ये विद्यार्थ्यांना झेंडूच्या फुलांची रोपटी भेट देण्यात आली. शाळेच्या मुख्याध्यापिका, शिक्षक आणि वाचनवेलचे वाचक या सुंदर क्षणाचे साक्षीदार ठरले. विद्यार्थ्यांसोबतच्या या उपक्रमातून भावी वाचक तयार होतील आणि वाचनवेलच्या पुस्तक वाचन उपक्रमात सहभागी होतील, अशी अपेक्षा सुप्रिया पाटील यांनी व्यक्त केली.
नंडोरे शासकीय आश्रमशाळेत आयोजित १४व्या सत्रासाठी मर्मबंध संस्थेच्या संस्थापिका नम्रता माळी पाटील उपस्थित होत्या. या सत्राच्या शेवटी मुलांना संजय कासरे यांच्या सहाय्याने बॅडमिंटन सेट भेट देण्यात आला. या सत्रांच्या आयोजनात सुविधा लोखंडे, अंकिता पाटील, पारितोषिणी कुकडे-पाटील, विजय ठाकूर व अभिलाष संखे आदींनी परिश्रम घेतले.
