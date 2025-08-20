पालघर पोलिसांकडून जनजागृती अभियान
पालघर, ता. २० (बातमीदार) : जिल्हा पोलिस दलाकडून अमली पदार्थविरोधी जनजागृती अभियानादरम्यान विविध शाळांमध्ये व्याख्याने, निबंध स्पर्धा, वकृत्व स्पर्धा, रॅली, मॅरेथॉन स्पर्धांचे आयोजन करून जनजागृती करण्यात आली. या उपक्रमामध्ये जिल्ह्यातील विद्यार्थी व कामगार, नागरिक असे एकूण १९ हजारांपेक्षा जास्त लोकांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला.
भारतीय स्वातंत्र्यदिनानिमित्त संपूर्ण देशभरात अमली पदार्थविरोधी जनजागृती अभियान आयोजित करण्यात आले होते. या अभियानाचा उद्देश महाविद्यालयीन विद्यार्थी, तसेच जनतेमध्ये अमली पदार्थाच्या दुष्परिणामाबाबत जागरूकता निर्माण करणे व अमली पदार्थांच्या गैरवापर आणि अवैध व्यापाराविरोधात सरकारतर्फे केलेल्या उपाययोजना व उपक्रमाची माहिती देणे, हा होता. जिल्हा पोलिस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनी अमली पदार्थविरोधी जनजागृती अभियानाचे औचित्य साधून जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना या अभियानाची रूपरेषा तयार करून त्यानुसार कार्यक्रमाचे आयोजन करून जनजागृती करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या.
पालघर पोलिस दलातील १६ ठाणे अंतर्गत अधिकारी, अंमलदार यांनी अमली पदार्थविरोधी अभियान राबवून शाळा, महाविद्यालयांमधील एकूण ८,४२७ विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना मार्गदर्शन करण्यात आले, तसेच ११ शाळांमध्ये निबंध व वकृत्व स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये एकूण एक हजार ४८ विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला, तसेच जिल्ह्यामध्ये एकूण १९ रॅलीचे आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये एकूण सहा हजार ५२५ शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थी, शिक्षक, नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
तलासरी व मोखाडा पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. या स्पर्धेमध्ये ४५० स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. जिल्ह्यातील कंपन्यांमधील कामगार, कामगार नाके, गणेश मंडळाचे पदाधिकारी, शांतता मोहल्ला कमिटीचे सभासद, दहीहंडी उत्सवातील पदाधिकारी, नागरिक, खेळाडू यांना मार्गदर्शन केले. यामध्ये २५०० नागरिक सहभागी झाले होते.
विविध स्पर्धांचे आयोजन
पालघर जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाणे कार्यक्षेत्रात अमली पदार्थविरोधी जनजागृती अभियानाचे अनुषंगाने मोहीम राबविण्यात आली. त्यामध्ये पालघर पोलिस दलाचे अधिकृत व्हाॅट्सअप चॅनल, तसेच समाज माध्यमांवरून अमली पदार्थविरोधी जनजागृतीचे पोस्टर व्हिडिओ अपलोड करून जनजागृती केली. तसेच शाळा, महाविद्यालय येथे व्याख्याने, निबंध स्पर्धा, पोस्टर स्पर्धा, घोषणा स्पर्धा या स्पर्धेत प्रथम, द्वितीय क्रमांक आलेल्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस वाटप करण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.