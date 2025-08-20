खैरणे एमआयडीसी मधील श्रमिक नगर मधील झोपडपट्टी वर फिरणार बुलडोझर.....
१६८ झोपड्यांवर फिरणार बुलडोझर
एमआयडीसी भूखंडावरील अतिक्रमणावर कारवाईचे आदेश
तुर्भे, ता.२० (बातमीदार): नवी मुंबई महापालिकेने २००५ साली वाल्मिकी आवास योजने अंतर्गत खैरणे एमआयडीसीमधील श्रमिक नगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. तरी देखील काही घरे भाड्याने तसेच काहींची लाखो रुपयांना विक्री करण्यात आली होती. अशा १६८ झोपड्या निष्कासित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पालिका, एमआडीसीला दिले आहेत.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ नवी मुंबई यांच्या भूखंड क्रमांक पी ६० वर श्रमिक नगर झोपडपट्टी वसली आहे. श्रमिक नगर झोपडपट्टीमधील १६८ झोपडीधारकांना नवी मुंबई पालिकेतर्फे भूखंड क्रमांक ओ एस २/ए वर इमारती बांधून सदनिका देण्यात आलेल्या आहेत. तरी देखील झोपड्यांचा ताबा अबाधित ठेवला असून काही घरे भाड्याने तसेच काहींची लाखो रुपयांना विक्री केली आहे. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश म्हात्रे यांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार मंगळवारी (ता.१९) न्यायालयाने संबंधित प्रशासनाला झोपड्या निष्कशित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
--------------------------
कारवाईसाठी चार महिन्यांची मुदत
झोपड्यांच्या जागा रिकामी करून सामाजिक सुविधा करिता वापरात येणे गरजेचे होते. परंतु एमआयडीसी तसेच नवी मुंबई पालिकेच्या यांच्या दुर्लक्षामुळे जागेवर झोपडपट्टी धारकांचाच ताबा आहे. ही बाब याचिकेकर्ते मंगेश म्हात्रे यांनी वारंवार नवी मुंबई महानगरपालिका तसेच एमआयडीसीच्या निदर्शनास आणून दिली होती. परंतु कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याने २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानुसार चार महिन्याच्या आत झोपड्यांचे अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश दिले आहेत.
------------------------------
झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन ‘वाल्मिकी निवास’ योजनेत झाल्यानंतरही झालेले अतिक्रमण हटविण्याचे निर्देश न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिका, एमआयडीसीला दिले आहेत. हा निर्णय बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
- अॅड. विनायक गाडेकर, याचिकाकर्त्यांचे वकील
