भिवंडीत सात दिवस मांस विक्री दुकाने बंद
भिवंडी, ता. २० (बातमीदार) : भिवंडीत दरवर्षीप्रमाणे यंदाही जैन धर्मीयांचा ‘पर्युषण पर्व’ मोठ्या श्रद्धेने साजरा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर श्री समस्त जैन महासंघाच्या मागणीनुसार २० ते २७ ऑगस्ट या सात दिवसांत शहरातील सर्व मांसविक्री दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश भिवंडी महापालिकेने दिले आहेत. यास विरोध करणाऱ्यांवर पोलिस कारवाईसाठी महापालिकेने पथक स्थापन केले आहे.
महापालिका क्षेत्रात मोठी व लहान जनावरे कापण्यासाठी कत्तलखाने आहेत. तसेच मासळी व मटण विक्रीसाठी स्वतंत्र बाजारपेठांची सोय आहे. शहरातील अनेक मुख्य रस्त्यांवर आणि वसाहतींमध्ये कोंबडी व जनावरांच्या मांस विक्रीची लहानमोठी दुकानेही आहेत. उघड्यावर मांसविक्री केल्यामुळे शहरात नेहमीच अस्वच्छता व ओंगळवाणे दृश्य दिसत असल्याची तक्रार वारंवार नागरिकांकडून होत असते. सध्या श्रावण महिना सुरू असून पर्युषण पर्वानिमित्त राज्य सरकारच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार पालिकेने कठोर पावले उचलली आहेत. परवाना व मार्केट विभागातून कत्तलखाने व मांसविक्री दुकाने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस कारवाईची जबाबदारी असलेली दोन विशेष पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. १९ कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या पथकांपैकी एक सकाळी ७ ते दुपारी ३ आणि दुसरे दुपारी ३ ते रात्री ११ या वेळेत शहरात गस्त घालून दुकाने व कत्तलखान्यावर लक्ष ठेवणार आहे. मात्र, तक्रारींसाठी कोणताही संपर्क क्रमांक किंवा कार्यालय जाहीर न झाल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.