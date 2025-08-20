मिठेखार धक्काबुक्की प्रकरणी दोन्ही पक्षांकडून निषेध
अलिबाग, ता. २० (वार्ताहर) : मुरूड तालुक्यातील मिठेखार येथे संरक्षक भिंत कोसळून एका महिलेचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी ग्रामस्थांची भेट घेण्यासाठी शिवसेना नेत्या मानसी दळवी आणि शेकाप राज्य सोशल मीडिया प्रमुख तथा प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी भेट दिली. मात्र या वेळी दोन्ही पक्षांच्या महिला नेत्यांमध्ये धक्काबुक्की झाल्याचा प्रकार घडला. या घटनेचा निषेध शिवसेना व शेकाप कार्यकर्त्यांनी बुधवारी (ता.२०) केला.
गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे मुरूडमधील मिठेखार येथे ही दुर्घटना घडली. एका वृद्ध महिलेचा भिंत कोसळून मृत्यू झाला. या घटनेनंतर प्रशासनाने तातडीने घटनास्थळी दाखल होत इतर ग्रामस्थांना धीर दिला आणि त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले. यानंतर शिवसेनेच्या मानसी दळवी आणि शेकापच्या चित्रलेखा पाटील यांनी आपापल्या कार्यकर्त्यांसह घटनास्थळी भेट देऊन ग्रामस्थांना धीर दिला. मात्र याच वेळी एकमेकांवर टीकाटिप्पणी सुरू झाली. यामुळे दोन्ही नेत्यांमध्ये जोरदार वाद झाला आणि त्याचे रूपांतर धक्काबुकीत झाले. त्यामुळे आता नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यापेक्षा नेमकं कोण श्रेष्ठ याची स्पर्धा राजकारण्यांमध्ये सुरू असल्याची चर्चा सध्या रंगली आहे.
आरोप-प्रत्यारोप
शेकाप नेत्या चित्रलेखा पाटील म्हणाल्या, की मुरूडमध्ये रस्ते, पाणी, विजेसारख्या मूलभूत समस्या सोडवण्यास सत्ताधाऱ्यांना वेळ नाही आणि प्रश्न विचारल्यावर हे दादागिरी करतात. आता ही गुंडशाही शेकाप खपवून घेणार नाही, असे आव्हान त्यांनी दिले. तर मुरूड व अलिबाग तालुक्याचा विकास हा केवळ शिवसेनेच्या माध्यमातून झाला आहे. आता निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील नागरिकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी शेकाप निष्फळ प्रयत्न करीत आहे, अशी टीका शिवसेना नेत्या मानसी दळवी यांनी केली.
