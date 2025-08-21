करावे गावात गणेशमूर्ती कार्यशाळा उत्साहात पार
करावे गावात गणेशमूर्ती कार्यशाळा उत्साहात
पनवेल, ता. २१ ः तालुक्यातील करावे गावातील ज्ञानदीप प्राथमिक शाळेत इयत्ता तिसरी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांनी शाडूच्या मातीपासून गणेशमूर्ती बनवण्याची कार्यशाळा मोठ्या उत्साहात पार पाडली. महाराष्ट्रात गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. त्याच पार्श्वभूमीवर शाळेने विद्यार्थ्यांना पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती घडविण्याचे प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम हाती घेतला. कार्यशाळेची सुरुवात होताच संपूर्ण शाळेत आनंद आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. सकाळपासूनच १००हून अधिक विद्यार्थी हातात माती घेऊन उत्साहाने मूर्ती घडवू लागले.
लहानग्या हातांनी आकार घेत असलेल्या गणपतीच्या मूर्तींमध्ये विद्यार्थ्यांचा आनंद आणि एकाग्रता स्पष्ट दिसत होती. त्यांच्या चेहऱ्यावर सर्जनशीलतेचे तेज झळकत होते. या कार्यशाळेत शाळेच्या चित्रकला शिक्षिका प्राजक्ता गर्जे आणि रेश्मा नाईक यांनी मार्गदर्शन केले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना मूर्ती तयार करण्याची बारकावे, शाडू मातीची वैशिष्ट्ये आणि पर्यावरणपूरकतेचे महत्त्व समजावून सांगितले. शिक्षकवर्गानेही या उपक्रमात उत्साहाने सहभाग घेत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिले. कार्यशाळेचे नियोजन शाळेचे मुख्याध्यापक बंकट दिनकर तांडेल यांनी केले.
या उपक्रमासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी विजय नाईक यांनी सहकार्य दिले. पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा संदेश विद्यार्थ्यांमधून समाजापर्यंत पोहोचावा, यासाठी ही कार्यशाळा महत्त्वाची ठरल्याचे मत शिक्षकांनी व्यक्त केले. शाळेतील बालमूर्तिकारांनी घडविलेल्या सुंदर, सुबक आणि आकर्षक मूर्तींमुळे शाळेचे वातावरण भक्तिभाव आणि सर्जनशीलतेने भारावून गेले. या कार्यशाळेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी केवळ गणेशमूर्ती घडविण्याचे कौशल्य आत्मसात केले नाही, तर पर्यावरणपूरकतेचा संदेशही समाजाला दिला.
