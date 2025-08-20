माणगांवात राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे श्रावणसरी नृत्य स्पर्धा उत्साहात
माणगांवात राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे श्रावणसरी नृत्य स्पर्धा उत्साहात
माणगांव, ता. २० (बातमीदार) : माणगांव तालुका व शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे महिलांसाठी आयोजित श्रावणसरी नृत्य स्पर्धा मोठ्या उत्साहात पार पडली. या स्पर्धेच्या उद्घाटनावेळी महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी उपस्थित महिलांचे कौतुक करताना सांगितले, ‘‘महिलांच्या सप्त कलागुणांना वाव मिळावा आणि त्यांना ते सादर करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे, यासाठी अशा स्पर्धांचे आयोजन महत्त्वाचे आहे.’’ ही स्पर्धा खा. सुनील तटकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व आमदार अनिकेत तटकरे यांच्या संकल्पनेतून आयोजित करण्यात आली होती. तालुक्यातील विविध महिला गटांनी यात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. स्पर्धेचे परीक्षण नालंदा विद्यापीठाचे इंडियन क्लासिकल भरतनाट्य शिक्षक राजेश यादव यांनी केले. स्पर्धेत प्रथम क्रमांक शिवकन्या ग्रुप खांदाड (रोख रु. १०,००० व सन्मानचिन्ह), द्वितीय क्रमांक स्वामिनी ग्रुप निजामपूर (रु. ७,००० व सन्मानचिन्ह) व तृतीय क्रमांक सह्याद्री ग्रुप माणगांव (रु. ५,००० व सन्मानचिन्ह) यांनी पटकावला. तसेच उतेजनार्थ वावे ग्रुप निजामपूर माणगांव व दत्त गगनगिरी ग्रुप यांना प्रत्येकी रु. ३,००० व सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी ता. रा. काँ. महिला अध्यक्षा संगीता बक्कम, शहर अध्यक्षा योगिता चव्हाण, माजी सभापती अल्का केकाणे, नगराध्यक्ष शर्मिला सुर्वे, उपनगराध्यक्ष हर्षदा काळे, नगरसेविका तसेच विविध पदाधिकारी आणि महिला कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.
