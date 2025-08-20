पर्युषण पर्वात नऊ दिवस कत्तलखान्यांवर बंदी नाहीच
पर्युषण पर्वात कत्तलखान्यांवर बंदी नाही!
उच्च न्यायालयाने जैन ट्रस्टची मागणी फेटाळली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : जैन समुदायासाठी पवित्र मानल्या जाणाऱ्या पर्युषण पर्वात नऊ दिवस कत्तलखाने बंद ठेवण्याबाबत दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २०) नकार दिला. या काळात कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे आदेश कोणत्या तरतुदीअंतर्गत महापालिकेला द्यावेत, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
जैन समुदायातील दिगंबर पंथ २० ते २७ ऑगस्ट, तर श्वेतांबर पंथाकडून २१ ते २८ ऑगस्टदरम्यान पर्युषण पर्व साजरे करण्यात येते. या काळात नऊ दिवस कत्तलखाने बंद ठेवण्याचे आदेश महापालिकेला देण्याची मागणी जैन धर्माच्या दोन ट्रस्टने याचिकेद्वारे केली होती. मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना मागणीबाबत अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. तत्पूर्वी मुंबईत अहमदाबादपेक्षा जैन समुदायाची संख्या अधिक असून, गुजरातमध्ये पर्युषण काळात प्राण्यांच्या कत्तलीवर पूर्णपणे बंदी आहे. मुंबई हे बहुभाषिक शहर असल्याने येथे नऊ दिवस कत्तलखाने बंद न करण्याचा निर्णय धोरणात्मक असल्याचे सांगून मुंबई महापालिकेने आपली मागणी फेटाळल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील प्रसाद ढाकेफाळकर आणि वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायालयाला सांगितले. अहमदाबादेतील निर्णयाचा दाखला याचिकाकर्ते देत असले तरी पर्युषण काळात नऊ दिवस कत्तलखाने बंद करण्याची मागणी याचिकाकर्ते कोणत्या अधिकारात करतात, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
----
दोन दिवस कत्तलखाने बंद
महापालिका आयुक्तांनी पर्युषण काळात २४ आणि २७ ऑगस्ट असे दोन दिवस कत्तलखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वकील ऊर्जा धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, महापालिकेचा हा निर्णय पर्युषण काळासाठी घेण्यात आलेला नाही. पर्युषण काळात केवळ २४ ऑगस्ट रोजी, तर २७ ऑगस्ट रोजी गणेश चतुर्थीनिमित्त कत्तलखाने बंद असणार आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
----
अकबरापेक्षा पालिकेला समजावणे कठीण
मुघल बादशाह अकबरने जैन धर्मीयांची भावना समजून घेऊन सहा महिन्यांसाठी मांसाहारावर बंदी घातली होती. सद्य:स्थितीत जैन समुदायाच्या पर्युषण काळात कत्तलखाने बंद ठेवण्यासाठी अकबराला मनवणे सोपे होते, पण महापालिकेला समजावणे कठीण असल्याचे ढाकेफाळकर यांनी मिश्किलपणे सांगितले. हाच धागा पकडून त्यासाठी तुम्हाला महापालिकेला समजवावे लागेल, अशी टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्तींनी केली.
