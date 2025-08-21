मढ आश्रमशाळेच्या स्थलांतराचा मुहूर्त सप्टेंबरमध्ये?
टोकावडे, ता. २१ (बातमीदार) : मुरबाड तालुक्यातील मढ शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा नवीन इमारतीत स्थलांतरित करण्याचा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहे. पालकांनी याआधी जून महिन्यातच आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर प्रकल्प कार्यालय शहापूर यांनी शुक्रवार (ता. १५)पर्यंत विद्यार्थ्यांना पोल्ट्री शेडमधून नवीन इमारतीत स्थलांतरित करण्याचा लेखी आदेश दिला होता; मात्र पहिल्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याने पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
बुधवारी (ता. २०) या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा बिरसा ब्रिगेड या संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर प्रकल्प अधिकारी (प्र.) डी. डी. काळपांडे यांनी निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. त्यांनी त्यात स्पष्ट केले, की शाळेची नवीन शैक्षणिक इमारत पूर्ण झाली असून ताब्यात घेण्यात आली आहे. मुलींच्या वसतिगृहाचे बांधकाम ९० टक्के पूर्ण असून उर्वरित कामे सुरू आहेत.
नवीन इमारतीत पाण्याची सुविधा नसल्याने ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला व्यवस्था करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. हे काम निविदास्तरावर असून सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात शाळा स्थलांतरित केली जाईल, अशा लेखी पत्रात सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी डी. डी. काळपांडे यांनी सांगितले. जून महिन्यातील आदेशाप्रमाणे ऑगस्टमध्ये शाळा सुरू करण्याचे आदेश प्रकल्प कार्यालयाने पाळले नाहीत. आतातरी सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातील या नवीन आदेशाचे पालन होणार का, असा पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शहापूर प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या आश्वासनामुळे बुधवारी होणारे आंदोलन स्थगित केले आहे; मात्र सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात विद्यार्थ्यांचे आश्रमशाळेच्या नवीन इमारतीमध्ये स्थलांतर झाले नाही तर पालक हे विद्यार्थ्यांना स्वतः नवीन इमारतीत घेऊन जातील.
- नारायण सावळा, शालेय व्यवस्थापन समिती
