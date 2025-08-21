एसटीचे बदलापुरात आरक्षण केंद्र
एसटीचे बदलापुरात आरक्षण केंद्र
कल्याण, ता. २१ (बातमीदार) : बदलापूर एसटीस्थानकात प्रवाशांना अनेक समस्या भेडसावत आहेत. तसेच मूलभूत सुविधाही मिळत नसल्याची तक्रार प्रवासी संघटनांनी विठ्ठलवाडी आगार व्यवस्थापकांकडे केली होती. त्यानुसार आता बदलापूर एसटीस्थानकात प्रवाशांच्या सोयीसाठी आरक्षण केंद्र सुरू केले आहे. नुकतेच या आरक्षण केंद्राचे लोकार्पण करीत ते प्रवाशांच्या सेवेत आणले आहे.
बदलापूर स्थानकातून एसटीने प्रवास करणाऱ्या नोकरदार तसेच विद्यार्थी प्रवाशांना मासिक पास काढण्यासाठी तसेच चाकरमान्यांना लांबच्या पल्ल्याच्या एसटीचे आरक्षण करण्यासाठी विठ्ठलवाडी एसटी आगारात यावे लागत होते. याबाबत प्रवासी संघटनांनी वारंवार पाठपुरावा केल्याचे वृत्त सकाळनेही प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार आता बदलापूर स्थानकातूनच प्रवाशांना सर्व प्रकारचे पास तसेच एसटीचे आरक्षण करता येणार आहे. सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सदर आरक्षण केंद्राची वेळ असून, ते रविवारी बंद असणार आहे. त्यामुळे बदलापूर व आसपासच्या प्रवाशांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन विठ्ठलवाडी आगार व्यवस्थापक नवज्योत गावडे यांनी केले आहे.
बेकायदा खासगी पार्किंगची समस्या
बदलापूर स्थानकातून पनवेल, मुरबाड तसेच इतर ग्रामीण भागात जाण्यासाठी एसटी बस सुटतात. तसेच लांब पल्ल्याच्याही दोन ते तीन गाड्या बदलापूर स्थानकात दररोज मुक्कामी येतात. हे आगार नूतनीकरणाच्या मार्गावर असल्याचे सांगण्यात आले असले तरीही सध्या आगारात होणारी बेकायदा खासगी पार्किंग व अतिक्रमणे हटविण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी प्रवासी करीत आहेत. त्याचबरोबर एसटीच्या फेऱ्या नियमित व वेळेत व्हाव्यात, अशीही सूचना प्रवाशांकडून करण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.