दवंडी, नोटिशा… तरीही मोकाट गुरांचा बंदोबस्त नाही

दवंडी, नोटिसा... तरीही मोकाट गुरांचा बंदोबस्त नाही
कारवाईचा आदेश; पंधरवड्यानंतरही अंमलबजावणी थंड
कासा, ता. २१ (बातमीदार) ः डहाणू तालुक्यात मोकाट गुरांची समस्या सुटेनाशी झाली आहे. रस्त्यावर बसणारी व फिरणारी गुरे वाहतूक कोंडी आणि अपघातास कारणीभूत ठरत आहेत. यामुळे नागरिकांच्या आणि गुरांच्या सुरक्षिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वारंवार आंदोलने करूनही प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना करण्यात येत नसल्याने नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
डहाणू तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर मोकाट गुरे फिरत असल्याने या मार्गावर वाहतूक कोंडी नित्याचीच बाब आहे. रस्त्यांच्या मधोमध गुरे बसल्याने अनेकदा अपघातही झाले असून यात गुरांचा आणि वाहनचालकांचा बळी गेला आहे. लम्पीसारख्या आजारांचा धोका वाढल्याने आरोग्याचीही नवी समस्या निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर किसान सभेने डहाणूचे प्रांताधिकारी विशाल खत्री यांना यासंदर्भात निवेदन देत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार २ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत नगर परिषद आणि ग्रामपंचायतींना मोकाट गुरे पकडून कोंडवाड्यात जमा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पंधरा दिवसांत मालकांनी गुरे परत ताब्यात न घेतल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला होता; मात्र पंधरवडा उलटूनही आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे; परंतु आदेश देऊन पंधरवडा उलटल्यानंतरही अंमलबजावणी दिसून येत नाही.
गुरे प्रशासकीय कार्यालयात आणणार
किसान सभा जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत घोरखना यांनी तत्काळ कार्यवाही न झाल्यास मोठ्या संख्येने प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल आणि आवश्यक असल्यास मोकाट गुरे थेट प्रशासकीय कार्यालयात आणून बांधली जातील, असा थेट इशारा दिला आहे. ग्रामसभांमध्ये भटक्या गुरांच्या समस्येचे निवारण, त्यांच्यासाठी चरई क्षेत्र आणि निवारास्थळांची निर्मिती, संवर्धन विभागाशी समन्वय आणि ग्रामविकास आराखड्यात या बाबींचा समावेश करण्याबाबतही चर्चा होणार आहे.
ठोस कारवाई करणार
गटविकास अधिकारी पल्लवी सस्ते यांनी गणेशोत्सव जवळ आल्याने ग्रामसभांमधून मोकाट गुरांवरील उपाययोजना राबविण्याचे आवाहन केले जात आहे. दवंडी देणे, सूचनाफलक लावणे व नोटिसा देऊनही काही भागांत समस्या कायम आहे. लवकरच यावर ठोस कारवाई होईल, असे सांगितले जात आहे.
‘या’ ठिकाणी त्रास अधिक
डहाणू तालुक्यातील कासा-डहाणू आणि आशागड-धुंदलवाडी या राज्य मार्गावर मोकाट गुरांचा त्रास अधिक प्रमाणात आहे.
