ऐन पावसाळ्यात श्रीवर्धन तालुक्यातील भ्रमणध्वनी सेवा विस्कळीत.
ऐन पावसाळ्यात भ्रमणध्वनी सेवा ठप्प
श्रीवर्धन, ता. २१ (वार्ताहर) ः तालुक्यात सध्या विजेच्या खेळखंडोबाने नागरिक त्रस्त झालेले असतानाच आता भ्रमणध्वनी सेवाही खंडित होत झाली आहे. यामुळे नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. भारतीय संचार निगम मर्यादित सेवेबद्दल ग्राहकांच्या तक्रारी वाढत असतानाच आता खासगी भ्रमणध्वनी कंपन्यांचीही सेवा विस्कळित होत आहे. ऐन पावसाळ्यात या समस्या निर्माण झाल्याने याचा फटका शासकीय कार्यालये आणि नागरिकांना बसत आहे.
निसर्ग व तौक्ते चक्रीवादळ या आपत्तींवेळी भ्रमणध्वनी यंत्रणा पूर्णपणे ठप्प झाल्याने रायगड जिल्ह्यात मोठी गंभीर समस्या निर्माण झाली होती. तत्कालीन रायगड जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती निवारण प्राधिकरण अध्यक्ष महेंद्र कल्याणकर यांनी जिल्ह्यात सेवा देणाऱ्या सरकारी व सर्व खाजगी भ्रमणध्वनी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करत आगामी काळात भ्रमणध्वनी सेवा ही अखंडित उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते.
श्रीवर्धन तालुक्यात सध्या भ्रमणध्वनीच्या खासगी कंपन्यांची सेवा तसेच आणि भारतीय संचार निगम मर्यादित या सेवा सातत्याने ठप्प होत आहेत. भ्रमणध्वनी सेवा खंडित झाल्याने नागरिकांसह शासकीय यंत्रणेलाही मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागले होते. आपदग्रस्ताने आपत्ती नियोजन कक्षाशी संपर्क साधायचा कसा, असा प्रश्न नागरिकांमधून विचारण्यात येत आहे. भ्रमणध्वनी सेवा विनाखंड सुरू ठेवण्याची जबाबदारी ही संबंधित कंपन्यांची आहे. जिल्हा आपत्ती निवारण यंत्रणेच्या माध्यमातून भ्रमणध्वनी सेवा अखंडित सुरू ठेवण्याची आवश्यक कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याचे मतही या वेळी नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.
...तर भ्रमणध्वनी सेवा बंद पडते
वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर भ्रमणध्वनी सेवा तात्पुरती बंद पडू शकते. भ्रमणध्वनी टॉवरचा वीजपुरवठा खंडित झाल्यास तेथील बॅटरी किंवा जनरेटरद्वारे तात्पुरता वीजपुरवठा मिळतो, परंतु तो मर्यादित वेळेसाठीच असतो. यामुळे वीजपुरवठा जास्त वेळ खंडित झाल्यास भ्रमणध्वनी सेवा खंडित होऊ शकते, अशी माहिती खाजगी भ्रमणध्वनी कंपनीमार्फत देण्यात आली.
