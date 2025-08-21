जनता दरबारात बँकेच्या कारभाराची तक्रार

मोखाडा, ता. २१ (बातमीदार) : खोडाळा येथील सरकारी बॅंकेच्या शाखेत ग्राहकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. महिलांना तासनतास रांगेत उभे रहावे लागते. वीज, इंटरनेट सेवा नाही, सर्व्हर डाऊन यासारखी कारणे देऊन ग्राहकांना वेठीस धरले जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतप्त भावना निर्माण झाली आहे. याबाबतची तक्रार बोटोशीचे प्रभारी सरपंच ॲड. तुकाराम पवार यांनी पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे जनता दरबारात निवेदनाद्वारे केली.
पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत हजारो ग्राहकांनी खोडाळ्यातील सरकार बॅंक शाखेत खाते उघडले आहे. नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ याच शाखेतून मिळतो. निवृत्त कर्मचारी वेतन, व्यापारी, सामाजिक संस्था यांचेही मोठे व्यवहार याच बॅंकेत होत आहेत. त्यामुळे या बँकेचे हजारोंच्या संख्येत ग्राहक आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून या बॅंकेत विविध कारणे देऊन व्यवहार बंद ठेवले जात आहेत. खाते केवायसी करण्यास महिना, दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. बँकेत गर्दी झाल्यास खाली बसवले जाते. महिलांना तासनतास उभे राहून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून ग्राहकांना उद्धट वागणूक दिली जात असल्याची अनेकांनी यापूर्वी तक्रारी केल्या आहेत, असे पवार यांनी सांगितले.
नाईक यांनी जनतेला सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. त्यांना वेठीस धरता कामा नये. त्यांची कामे वेळेत होणे आवश्यक आहे, असे सांगून यावर तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी व बँकेचा कारभार सुधारण्यासाठी बँकेला निर्देश दिल्याची माहिती पवार यांनी दिली आहे.
