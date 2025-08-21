पावसामुळे साप रस्त्यावर
मिठीलगतच्या वस्त्यांमध्ये सापांची दहशत
पक्षी भिजले, माकडाचा उपद्रव वाढला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : मागील काही दिवसांपासून मुंबई शहरात जोरदार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे रहिवासी भागात साप येण्याचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. यासोबतच पावसात भिजल्यामुळे कावळे, कबुतरसंदर्भात कॉल वाढले आहे. पावसामुळे माकडेही घरात येण्याच्या घटना समोर येत आहेत. दोन दिवसांपासून मिठी नदी ओसंडून वाहत असल्याने वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथील आंबेडकर नगर आणि कुर्ला पश्चिमेतील क्रांती नगर येथील वस्तीतील घरात पाणी साचले आहे. मिठीलगत असलेल्या सापांच्या नैसर्गिक अधिवासात पाणी शिरल्यामुळे साप मोठ्या प्रमाणात बाहेर आले आहेत. त्यामुळे राहिवाशांमध्ये सापाची भीती वाढली आहे.
मिठी नदीला पूर आल्यानंतर नदीलगतच्या परिसरात अजगरांसह साप दिसू लागले आहेत. त्यामुळे अनेकांना घराबाहेर पडायलाही भीती वाटत आहे. काही रहिवाशांनी सांगितले की, या भागात नदीची पातळी वाढल्याने साप घरात येत आहेत. आम्ही प्राणिमित्रांना बोलावले होते; मात्र ते येण्यापूर्वी साप पुराच्या पाण्यात गायब झाले. नदी आणि पूरपातळी आता सारखीच असल्याचे त्यांनी सांगितले. या ठिकाणावरून पूर्वी १० ते १५ कॉल येत होते; मात्र आता ते प्रमाण २० ते २५ पर्यंत गेले आहे. सोमवारी रात्रीपासून वाल्मिकी नगर आणि आंबेडकर नगरमधून सापांबद्दल अनेक फोन येत आहेत. मिठी नदीला आलेल्या पुरामुळे नदीतील साप बाहेर येऊन जवळच्या भागात शिरल्याचे प्राणिमित्र अतुल कांबळे यांनी सांगितले.
माझे घर नदीकाठी आहे. जर पाणी आणखी वाढले असते, तर आमच्या जीवाचे काही बरेवाईट झाले असते. वीज खंडित झाल्यामुळे आम्ही सोमवारी रात्रीपासून स्वयंपाक केलेला नाही. परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. तसेच परिसरात सर्वत्र साप आहेत.
किसन शिबाग, राहिवासी, आंबेडकर नगर
स्थानिक लोकांनी सापांना इजा करू नये आणि सर्पमित्रांना कळवावे, अशी विनंती आहे.
अतुल कांबळे, प्राणिमित्र
माकडांचा त्रास वाढला
पावसामुळे मुंबई आणि नवी मुंबई परिसरात माकडे आल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. पावसामुळे माकडे छतावर येत आहेत. जी माकडे मनुष्यवस्तीत आली आहेत, त्यांना त्यांचे कळप परत घेत नाहीत. जर माकडांना रेस्क्यू केले नाही, तर त्यांची संख्या वाढेल. इतर दिवशी सरासरी दोन ते तीन फोन येतात; मात्र पावसामुळे पाच ते सहा कॉल येत असल्याचे प्राणिमित्र हाकीम शेख यांनी सांगितले.
कोणकोणते विषारी साप आढळतात?
भारतात दरवर्षी ५० हजारहून अधिक लोक सर्पदंशाने मृत्युमुखी पडतात. महाराष्ट्रात चार विषारी साप आढळतात. त्यात घोणस, नाग, मण्यार आणि फुरसे या सापांच्या प्रजातींचा समावेश आहे. चार विषारी सापांमध्ये फुरसे हा कमी विषारी साप आहे
साप चावल्यास काय कराल?
साप चावल्यावर रुग्णाला लवकरात लवकर रुग्णालयात नेणे आवश्यक आहे. सरकारी रुग्णालयात सापाची लस उपलब्ध असते. तसेच साप आढळल्यास वन विभागाच्या १९२६ क्रमांकावर मदतीसाठी संपर्क साधू शकतात. तसेच सर्पमित्र ॲपवर सर्पमित्रांची माहिती उपलब्ध आहे.
पावसामुळे कबुतर, कावळे भिजल्यामुळे ते उडू शकत नाही. दोन दिवसांत अशा पक्ष्यांबद्दल ५० कॉल आले आहेत. हे कॉल मुख्यता भांडुप, मुलुंड, पवई, बोरिवली या भागातून आले. या पक्ष्यांवर पशुवैद्यांकडे उपचार करून त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडले.
सुनिष सुब्रमण्यन कुंजु, मानद प्राणी कल्याण अधिकारी
मुंबईतून अनेक ठिकाणावरून घुबड, कबुतर, सारस हे पक्षी आमच्याकडे उपचारासाठी आले. कारण अनेक वृक्ष उन्मळून पडले आहेत. घरटे उडून गेल्यामुळे हे पक्षी बाहेर गेले. यातील सहा लहान पक्षी मेले. तापमान कमी झाल्यामुळे एका घुबडाचे डोळे गेले असून, त्याचे ऑपरेशन होणार आहे.
डॉ. रिना देव, वाइल्ड ला ओफन बिल्ड स्टॉ
