सुतारवाडी पूल मोजतोय अखेरची घटका
अपघाताची शक्यता; वाहनचालकांसह नागरिकांमध्ये भीती
रोहा, ता. २१ (बातमीदार) : तालुक्यातील सुतारवाडी येथील कोलाड मार्गावर असलेला आणि गेल्या ८० वर्षांपासून वाहतुकीसाठी उपायोगी असणारा ऐतिहासिक पूल आता ढासळण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. झाडाझुडपांनी वेढलेला हा पूल आजही रहदारीसाठी मुख्य मार्ग ठरत असला, तरी त्याची बिकट अवस्था पाहता कुठल्याही क्षणी मोठा अपघात घडू शकतो, अशी भीती वाहनचालकांमधून व्यक्त होत आहे.
अलीकडेच या पुलावरील संरक्षक कठडे तुटून एक ट्रेलर पुलाखाली पलटी झाल्याची घटना घडली होती. १५ दिवस उलटूनही हे तुटलेले कठडे अजूनही पुलाखालीच पडलेले आहेत. हा पूल कमकुवत झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत असून, दोन्ही बाजूंना मोठ्या भेगा पडल्या आहेत. वेळेत लक्ष न दिल्यास या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता आहे. हा पूल रोहा-सुतारवाडी मार्गावरील प्रमुख दुवा असून, पुण्याकडे जाणारा हा सर्वात जवळचा रस्ता आहे. त्यामुळे दररोज हजारो लहान-मोठी वाहने, ट्रक, कंटेनर या मार्गाने जातात. सुतारवाडी परिसरात अनेक फार्महाउस असल्याने येथे वर्षभर पर्यटकांची गर्दी असते. लक्झरी बसेस, खासगी गाड्या याच पुलावरून प्रवास करतात. त्याचप्रमाणे विले-भागाड एमआयडीसीतील अनेक उद्योगांमध्ये कच्चा माल आणणे आणि तयार उत्पादने वाहून नेणे या कामासाठी अवजड वाहनांची मोठ्या प्रमाणात ये-जा होते. दिवसरात्र अवजड वाहतुकीमुळे पुलावर प्रचंड ताण येत असून, त्याचे आयुर्मान केव्हाच संपुष्टात आले आहे.
गणपती विसर्जनासाठीदेखील या पुलाखालील नदी परिसर हा मुख्य केंद्रबिंदू आहे. दरवर्षी हजारो भाविक येथे विसर्जनासाठी येतात, मात्र पुलाची जीर्ण अवस्था पाहता आगामी सणासुदीच्या काळात धोका वाढू शकतो. त्यामुळे या पुलाचे तत्काळ दुरुस्तीकरण किंवा नवा पूल बांधण्याची गरज आहे अन्यथा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे.
