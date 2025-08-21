गणेश विसर्जनदिवशी माणकोली बंद
गणेश विसर्जनदिवशी माणकोली बंद
मोठागाव येथील उड्डाणपूल बंद
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २१ : गणेशोत्सव जवळ आला असून, सगळीकडे गणेशाच्या आगमनाची लगबग सुरू झाली आहे. ठाणे ते डोंबिवली हा वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला माणकोली उड्डाणपूल गणेश विसर्जनाच्या दिवशी बंद ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती माजी स्थायी समिती सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी दिली. मोठागाव खाडीकिनारी भाविक मोठ्या प्रमाणात गणपती विसर्जनासाठी येत असल्याने येथे वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवते. ही कोंडी टाळण्यासाठी हा पूल बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
कल्याण-शिळ रोडवरील कोंडी टाळण्यासाठी व त्वरित ठाणे गाठण्यासाठी बहुतांश डोंबिवलीतील नागरिक हे मोठागाव येथील माणकोली उड्डाणपुलाचा वापर करत आहेत. यामुळे या उड्डाणपुलावर वाहनांची वर्दळही वाढली आहे. गणेशोत्सव काळात भाविक मोठ्या प्रमाणात खाडीकिनारी भागात येतात. मोठागाव येथे रेल्वेचे फाटकदेखील असल्याने या गावात या दिवसांत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. भाविकांना गणपती विसर्जन भक्तिभावाने करता यावे, वाहतूक कोंडीचा फटका त्यांना बसू नये. यासाठी माजी स्थायी समिती सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी दीड दिवसाचे गणपती, पाच दिवसांचे गणपती, सात दिवसांचे आणि १० दिवसांचे गणपती विसर्जनाच्या दिवशी मोठागाव माणकोली उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी बंद ठेवावा, अशी मागणी वाहतूक विभागाकडे केली होती. त्याला वाहतूक विभागाने मंजुरी दिली असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.