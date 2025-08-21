कर्जत तालुक्यात पावसामुळे नुकसान
कर्जत तालुक्यात पावसामुळे नुकसान
दोन मृत्यू, घरांची पडझड, पूल पाण्याखाली
कर्जत, ता. २१ (बातमीदार) ः मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने कर्जत तालुक्यात हाहाकार माजवला. या पावसामुळे दोन जणांचा मृत्यू झाला, अनेक घरांची व गोठ्यांची पडझड झाली, तर दोन पूल पाण्याखाली जाऊन वाहतूक विस्कळित झाली. बुधवारी पावसाचा जोर कमी होऊन पाणी ओसरल्यानंतर नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला.
चार दिवसांपूर्वी सावेळे ग्रामपंचायत हद्दीतील साळोख या आदिवासीवाडीत दुर्दैवी घटना घडली. रामचंद्र उर्फ गोटीराम वामन वाघमारे (४५), त्यांची पत्नी पार्वती आणि सुनीता गोपाळ वाघमारे (३५) शेंगा काढण्यासाठी शेकटाच्या झाडावर गेले असता, महावितरणच्या विजेच्या तारांचा स्पर्श झाल्याने रामचंद्र व सुनीता यांचा जागीच मृत्यू झाला. पार्वती यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे.
बेंडशे-वावे येथील उल्हास नदीवरील पूल पाण्याखाली गेला, तर नेरळ–कळंब मार्गावरील दहिवली पुलावर प्रचंड पाणी वाहू लागल्याने मंगळवारी (ता. १९) सायंकाळी पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून पुलाच्या दोन्ही बाजूंना बॅरिकेड्स उभारून वाहतूक बंद केली. उल्हास तसेच पोश्री, चिल्हार व पेज नद्या सततच्या पावसामुळे धोक्याच्या पातळीवरून दुधडी भरून वाहत होत्या. यामुळे नद्यालगतच्या भागातील नागरिक सतर्कतेत होते.
घर, गोठे व शेतीचे नुकसान
कर्जत तालुक्यात झालेल्या नुकसानीमध्ये गौरकामत परिसरात डोने आणि बारणे या गावांतील दोन घरांच्या भिंती कोसळून अंशतः नुकसान झाले. होमगाव हद्दीत सावळे आणि मांडवणे गावांमध्ये घरांची भिंत कोसळली, तर काही ठिकाणी गोठ्यांना मोठे नुकसान झाले. याच भागातील अरविंद दाभाडे आणि अनिल पठार या शेतकऱ्यांचे गोठे पडल्याने त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. खांडपे हद्दीतील सांडशी गावातही गोठ्याची भिंत कोसळून नुकसान झाले, तर नेरळ गावात नंदू कोळंबे यांच्या गोठ्याला फटका बसला. पोशीर सजा भागात जनार्दन जोशी आणि विठ्ठल जोशी यांच्या घरांना पावसाचा तडाखा बसला.
