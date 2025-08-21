पालघर तालुका क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक संघाची नवी कार्यकारिणी जाहीर
पालघर तालुका क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक संघाची नवी कार्यकारिणी जाहीर
बोईसर, ता. २१ (बातमीदार) : पालघर जिल्हा क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रमोद पाटील यांनी नवीन कार्यकारिणी जाहीर केली. टिमा सभागृहात झालेल्या सभेत ही कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली आहे. या वेळी पालघर जिल्हा क्रीडा अधिकारी सुहास व्हनमाने, पालघर जिल्हा मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष डेरेल डिमेलो, पालघर जिल्हा क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रमोद पाटील, सचिव आशीष पाटील, क्रीडा अधिकारी अमृत घाडगे, जयवंती देशमुख, तालुका केंद्रप्रमुख प्रकाश पळसुळे आदी मान्यवरांची उपस्थिती लाभली व नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. यामध्ये अध्यक्ष राजेंद्र पाटील सांबरे, कार्याध्यक्ष किरण थोरात, उपाध्यक्ष समीर पिंपळे, रमाकांत घरत, सचिव संदेश सातवी, खजिनदार पराग पाटील, सदस्य प्रियंका पाटील, मिथुन तुंबडा, अर्चना पाटील, धनश्री कांबळे, नीलम सिंग, मनोज पाटील, जुनेद खान यांची निवड करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.