ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्णात पांचाळ यांची सकल समाज मराठा समन्वयकानी घेतली भेट

ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्णा पांचाळ यांची सकल समाज मराठा समन्वयकांनी घेतली भेट
उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरी सेवा पुरवण्याची मागणी
तुर्भे, ता. २१ (बातमीदार) : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवार (ता. २९)पासून आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरू होणार आहे. या उपोषणासाठी नवी मुंबई शहरात लाखो मराठा समाजबांधवांना जिल्हा राज्य सरकार, नवी मुंबई पालिका आणि सिडको प्रशासनाच्या माध्यमातून सुविधा पुरवण्यात याव्या, याबाबतचे निवेदन बुधवारी (ता. २०) ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्णा पांचाळ यांना नवी मुंबई सकल मराठा समाजाच्या वतीने दिले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील गुरुवार (ता. २८)पासून आझाद मैदानात उपोषणाला बसणार आहेत. यासाठी बुधवारी (ता. २७) अंतरवली सराटी येथून निघणार असून अहिल्यानगर, किल्ले शिवनेरी-जुन्नर, चाकण, तळेगाव, खोपोली, पनवेलवरून नवी मुंबईमार्गे मुंबईकडे लाखो मराठे प्रस्थान करणार आहेत. या वेळी नवी मुंबई शहरात लाखोंच्या संख्येने मराठाबांधव मुक्कामास येण्याची शक्यता असून राज्य सरकार, नवी मुंबई पालिका आणि सिडको प्रशासनाच्या माध्यमातून राहण्यासाठी जागा, मुक्कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, अंघोळीचे पाणी, सकाळी प्रातर्विधीसाठी मोबाईल टॉयलेटची व्यवस्था आणि आणि मेडिकल इमर्जन्सीसाठी हेल्थ सेंटर उभारावे, अशा प्रकारच्या मागण्या केल्या आहेत. तर गरज भासल्यास नजीकच्या रुग्णालयांमध्ये राखीव बेडची व्यवस्था करण्याचेही आदेश प्रशासनाला द्यावेत, अशा आशयाचे निवेदन दिले आहे. या वेळी विनोद पोखरकर, विजय देशमुख, विठ्ठल बांगर, रवींद्र कदम, विलास सातकर, नेताजी कदम, संपत झुनगरे आदी मराठा सेवक उपस्थित होते.
