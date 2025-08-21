सत्यम बारवर महापालिकेने फिरवला बुलडोझर
तहसीलदार, महापालिकेकडून संयुक्त कारवाई
कल्याण, ता. २१ (वार्ताहर) ः मुसळधार पावसात कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासन आणि महसूल विभागाने कल्याण पूर्वेतील सत्यम बारवर बुलडोझर फिरवून बार जमीनदोस्त करण्याची कारवाई केली. केडीएमसीच्या ‘डी’ विभाग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी आणि कल्याण तहसीलदार कार्यालय यांच्या संयुक्तरीत्या सरकारी जमिनीवर उभारलेला सत्यम बार नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याने चर्चेचा विषय बनला होता. यापूर्वीही सत्यम बारवर कारवाई करण्यात आली होती; मात्र शासनाच्या कारवाईला धुडकावून लावत बार मालकाने पुन्हा बार उभारल्याने या वेळी केडीएमसी प्रशासन आणि महसूल विभागाने या बारवर धडक कारवाई करीत बुलडोझर फिरवून जमीनदोस्त केला. या कारवाईबाबत महापालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या या बेकायदा बारला नोटीस देण्यात आली होती; परंतु बार मालकाने ते गांभीर्याने घेतले नसल्याने पालिका व तहसील कार्यालयाने संयुक्तरीत्या ही कारवाई केली.
