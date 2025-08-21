वाहतूक कोंडीचा त्रास टाळण्यासाठी एस टीचे पर्यायी थांबे
बाप्पाच्या स्वागतासाठी एसटी सज्ज
वाहतूक कोंडीचा त्रास टाळण्यासाठी बसला पर्यायी थांबे
माणगाव, ता. २१ (बातमीदार) ः राज्यात यंदा २७ ऑगस्ट रोजी श्री गणरायाचे आगमन होणार आहे. गणपती बाप्पाच्या स्वागतासाठी एसटी महामंडळ सज्ज झाले आहे. अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेल्या गणपती उत्सवासाठी चाकरमानी मोठ्या प्रमाणात कोकणात येत असतात, परंतु अशातच माणगाव शहरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असल्याने प्रवाशांना तासनतास अडकून राहावे लागते. प्रवाशांना वाहतूक कोंडीचा त्रास होऊ नये, यासाठी एसटी महामंडळाने पर्यायी थांबे दिले आहेत.
कोकणात गणेशोत्सवानिमित्त एसटी महामंडळाने यंदा शनिवार (ता. २३) ते बुधवार (ता. २८) आणि २ सप्टेंबर ते ८ सप्टेंबर मुंबईकडून महाडमार्गे कोकणात जाणाऱ्या गाड्या माणगाव शहरातील हॉटेल खिलार स्वस्तिक कॉम्प्लेक्स येथे थांबणार आहेत, तर पुण्याकडून कोकणात येणाऱ्या गाड्या निजामपूर रोडवरील पटेल बिल्डर्स रेल्वे ब्रिजजवळ थांबणार आहेत. श्रीवर्धन म्हसळा येथे जाणाऱ्या गाड्या उपजिल्हा रुग्णालय माणगावजवळ बँक ऑफ बडोदा गेटसमोर थांबणार आहेत. तसेच, मुंबईकडून कोकणात जाणाऱ्या गाड्या लोणेरे आर्या हॉटेल येथे थांबा घेतील. सर्व प्रवाशांनी प्रवास करताना या थांब्यांवर जाऊन एसटी महामंडळाला सहकार्य करावे, असे आवाहन एसटी महामंडळातर्फे करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.