बनावट आयटीसी फसवणुकीप्रकरणी एकाला अटक ; विविध कागदपत्रे केले जप्त
आयटीसी फसवणुकीप्रकरणी एकाला अटक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ : बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) घोटाळ्याप्रकरणी ठाणे आयुक्तालयाच्या सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाने एका व्यक्तीला मंगळवारी (ता. १९) अटक केली आहे. विवेक मौर्य असे अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव असून, त्याला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
विवेक मौर्य हे मेसर्स केएसएम एंटरप्रायझेस नावाची कंपनी चालवतात. या कंपनीने वस्तू किंवा सेवांचा कोणताही प्रत्यक्ष पुरवठा न करता सुमारे ४७.३२ कोटी रुपयांचे बनावट आयटीसी मिळवल्याचा आरोप आहे. तपासणीदरम्यान मौर्य यांनी हे कृत्य कमिशनच्या लोभापायी केल्याची कबुली दिली.
याप्रकरणी मौर्य यांच्या घरातून अनेक बँक पासबुक, चेकबुक, मोबाइल फोन आणि बनावट कंपन्यांशी संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. संबंधित विभागाकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
