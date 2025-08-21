भिवंडी- वाडा व अंजूरफाटा- चिंचोटी महामार्ग दुरूस्तीसाठी
महामार्ग दुरुस्तीसाठी भीक मांगो आंदोलन
भिवंडी-वाडा व अंजुरफाटा-कामण रस्त्यांवरील खड्ड्यांविरोधात श्रमजीवी संघटनेचा इशारा
वाडा, ता. २१ (बातमीदार) ः भिवंडी-वाडा व अंजुरफाटा-कामण या दोन्ही रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली असून, वाहने चालविणे जिकिरीचे झाले आहे. रस्ता तातडीने दुरुस्तीची मागणी श्रमजीवी संघटनेकडून करण्यात आली होती, परंतु शासनाकडे पैसे नसल्याचे कारण दाखवून ठेकेदारांनी रस्ता दुरुस्तीचे काम बंद केले. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडे निधी नसल्याने सोमवारी (ता. २५) कामण येथे भीक मांगो आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
भिवंडी-वाडा व अंजुरफाटा-कामण या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी २६ जून रोजी संघटनेच्या वतीने नऊ ठिकाणी १२ तासांपेक्षा अधिक वेळ रास्ता रोको आंदोलन करून सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ठेकेदार यांचे लक्ष वेधले होते. या वेळी अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता आणि पोलिस उपाधीक्षक जव्हार, गणेशपुरी आणि तहसीलदार भिवंडी यांच्या समोर बोगस खड्डे दुरुस्ती दाखवून कोट्यवधींचा अपहार केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी संघटनेने केली होती.
ठाण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी आंदोलनाची दखल घेत अधीक्षक, अभियंता यांच्याशी चर्चा केली. याप्रकरणी अहवाल शासनास सादर करून त्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला आणि कारवाईचे निर्देश दिल्याचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी संघटनेला देत रस्ता दुरुस्तीचे आश्वासन दिले. त्यानंतर एक आठवडाभर रस्त्यावर थातूरमातूर काम दाखवून शासनाकडे पैसे नसल्याचे कारण दाखवून ठेकेदारांनी रस्ता दुरुस्तीचे काम बंद केले.
शासनाकडे रस्ता दुरुस्तीसाठी पैसे नसल्याने कामण येथे रस्त्यावर मंडप टाकून भीक मांगो आंदोलन करून निधी उभा करण्याचा इशारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला श्रमजीवी संघटनेने दिला आहे. यासंबंधी अधीक्षक अभियंता यांना निवेदनात दिले आहे.
