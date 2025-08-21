‘डियर पँथर’ लघुपट अंतिम फेरीत
‘डियर पँथर’ लघुपट अंतिम फेरीत
आंतरराष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म महोत्सवात समावेश
मुंबई, ता. २१ : लेखक-दिग्दर्शक धनंजय साबळे यांचा चतुर्थ श्रेणी कामगारांच्या समस्या आणि त्याचे निराकरण या विषयावरच्या ‘डियर पँथर’ या १५ मिनिटांच्या मराठी भाषेतील लघुपटाची ऑस्कर पुरस्कारासाठी अंतिम यादीत निवड झाली आहे. जागतिक स्तरातून ३,२१३ मधील २६६ चित्रपट, माहितीपट, लघुपट निवडले गेले आहेत. त्यातून फक्त ३१ लघुपट ऑस्कर पुरस्कृत महोत्सवात अंतिम विभागात निवडक ठरले आहेत.
‘डियर पँथर हा लघुपट चतुर्थ श्रेणी कामगारांच्या समस्यांवर आहे. आपली हक्काची घरे मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असून ते वारंवार लढा देत आहेत. या लघुपटाची जर्मनी येथील कोबानी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्येदेखील ‘क्वार्टर फायनॅलिस्ट’ या श्रेणीत निवड झाली आहे. याअगोदर एप्रिल २०२५ मध्ये चेन्नई येथील नामांकित पी. के. रोसी शॉर्ट फिल्म महोत्सवात या लघुपटाचे कौतुक करण्यात आले होते.
माझ्या आयुष्यासाठी नवी सकाळ
‘डियर पँथर’ लघुपटाची ऑस्कर पुरस्कारासाठी निवड होणे, हे स्वप्न होते. आपण जे करतो ते जगाला आवडले ही सन्मानाची बाब आहे. आता जबाबदारी वाढली आहे. यापुढे आणखी चांगल्या कलाकृती देण्याचा प्रयत्न करीन. लघुपटाची ऑस्कर पुरस्कारासाठी निवड होणे ही माझ्या आयुष्यासाठी नवी सकाळ असणार आहे.
- धनंजय साबळे, लेखक दिग्दर्शक, ‘डियर पँथर’
