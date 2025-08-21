‘डियर पँथर’ लघुपट अंतिम फेरीत
‘डियर पँथर’ लघुपट अंतिम फेरीत
आंतरराष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म महोत्सवात समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : चतुर्थश्रेणी कामगारांच्या समस्यांवर आधारित लेखक-दिग्दर्शक धनंजय साबळे यांचा ‘डियर पँथर’ या मराठीतील लघुपटाची बंगळूर आंतरराष्ट्रीय लघुपट महोत्सवाच्या अंतिम फेरीत निवड झाली आहे. या महोत्सवासाठी जगभरातून नोंदणी झालेल्या ३,२१३ प्रवेशिकांपैकी २६६ चित्रपट, माहितीपट, लघुपटांची निवड झाली. त्यातील केवळ ३१ लघुपटांची अंतिम फेरीत निवडल्या गेली आहे. विशेष म्हणजे हा भारतातील एकमेव ऑस्कर पुरस्कृत महोत्सव आहे.
वर्षानुवर्षे आपल्या हक्काच्या घरांसाठी लढणाऱ्या चतुर्थश्रेणी कामागारांच्या समस्यांवर बेतलेला ‘डियर पँथर’ या लघुपटात त्यांच्या व्यथा आणि त्याचे निराकरण मांडण्यात आले आहे. या लघुपटाची कोबानी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्येही उपांत्यपूर्व फेरीत निवड झाली आहे. तसेच एप्रिल २०२५ मध्ये चेन्नई येथील नामांकित पी. के. रोसी लघुपट महोत्सवात कौतुक करण्यात आले होते. दाक्षिणात्य दिग्दर्शक पा. रणजिथ यांनी प्रशंसा केली. यावेळी लेखक-दिग्दर्शक धनंजय साबळे आणि संकलक सोनाली ढाकणे यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथील दहाव्या अजिंठा-वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आणि पिंपरी चिंचवड आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात ‘स्पेशल स्कीनिंग’ श्रेणीत या चित्रपटाची निवड झाली होती.
माझ्या आयुष्यासाठी नवी सकाळ
आपण जे काम करतो, ते जगाला आवडले, ही सन्मानाची बाब आहे. हा आनंद अतुलनीय आहे. आता जबाबदारी वाढली असून यापुढे आणखी चांगल्या कलाकृती देण्याचा प्रयत्न करेल. ‘ब्रेस्ट टॅक्स’सारख्या संवेदनशील नाटकाच्या यशानंतर ‘डियर पँथर’ लघुपटाची निवड होणे, ही माझ्या आयुष्यासाठी नवी सकाळ असणार आहे, असे दिग्दर्शक धनंजय साबळे यांनी म्हटले.
