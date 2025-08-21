शिखर बँक गैरव्यवहारप्रकरणी रोहित पवार यांना जामीन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ ः राज्याची शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससीबी) घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांना विशेष सत्र न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २१) जामीन मंजूर केला.
रोहित यांच्यासह अन्य आरोपींविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल न्यायालयाने घेतली होती. तसेच फसवणुकीद्वारे केल्या गेलेल्या साखर कारखान्याच्या लिलावात रोहित सहभागी असल्याचे निरीक्षण नोंदवून पवार यांच्यासह त्यांचे सहकारी आणि व्यावसायिक राजेंद्र इंगवले यांच्या मालकीच्या बारामती अॅग्रो लिमिटेडलाही समन्स बजावले होते. रोहित यांच्याविरुद्ध सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नुकतेच आरोपपत्र दाखल केले होते; परंतु तरीही याप्रकरणी तपास यंत्रणेने त्यांना अटक केली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर रोहित आणि इंगवले हे न्यायालयासमोर गुरुवारी उपस्थित होते आणि त्यांनी जामिनाची मागणी केली. आमदार, खासदार यांच्याविरुद्धच्या खटल्यांसाठी स्थापन विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी पवार यांची मागणी करून २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.
बोगस आरोपपत्र!
आपल्याविरोधात तपास यंत्रणेने दाखल केलेले आरोपपत्र बोगस असल्याचा दावा रोहित पवार यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. तसेच आपल्याविरोधात कोणताही खटला तयार होत नसल्याचेही न्यायालयाला सांगितले.
आरोप काय?
ईडीच्या पुरवणी आरोपांनुसार, कन्नड सहकारी साखर कारखाना हा रोहित पवारांच्या मालकीच्या बारामती अॅग्रो लिमिटेडच्या मालकीचा आहे. या साखर कारखान्याचे ८०.५६ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी शिखर बँकेने १३ जुलै २००९ रोजी त्यांच्या सर्व मालमत्ता ताब्यात घेतल्या. त्यानंतर शिखर बँकेने ३० ऑगस्ट २०१२ रोजी एका कथित मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे अत्यंत कमी किंमत निश्चित करून कन्नड सहकारी साखर कारखान्याचा लिलाव केला. त्यात बारामती अॅग्रो लिमिटेडव्यतिरिक्त, इतर दोन पक्ष बोली प्रक्रियेत सहभागी झाले. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या बोलीला तांत्रिकदृष्ट्या कमकुवत कारणांमुळे अपात्र ठरवण्यात आले, तर दुसरी बोली लावणारा व्यावसायिक बारामती अॅग्रो लिमिटेडशी संबंधित होता आणि त्याची साखर कारखाना चालवण्याची कोणतीही आर्थिक क्षमता अथवा त्याचा कोणताही अनुभव नसल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
