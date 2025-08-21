संतप्त ग्रामस्थांच्या हल्ल्यात सराईत चोरटा ठार
ग्रामस्थांच्या मारहाणीत सराईत चोरट्याचा मृत्यू
गुरवलीत परस्परविरोधी गुन्हे नोंद
टिटवाळा, ता. २१ (वार्ताहर) : टिटवाळ्याजवळील गुरवली गावात चोरीच्या उद्देशाने घरात घुसलेल्या एका सराईत चोरट्याचा संतप्त ग्रामस्थांच्या मारहाणीत मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी (ता. १८) मध्यरात्री घडली. पोलिसांनी याप्रकरणी दोन्ही बाजूंनी परस्परविरोधी गुन्हे दाखल केले आहेत.
मृत चोरट्याचे नाव अजगरअली अब्दुल रजाक शेख (वय ३६) असे आहे. तो त्याच्या दोन साथीदारांसह गुरवली येथील नारायण दळवी यांच्या घरात घुसला होता. आवाज आल्यामुळे घरातले लोक जागे झाले आणि त्यांनी चोरट्यांचा पाठलाग सुरू केला. पाठलाग करताना अजगरअली तारेच्या कुंपणामध्ये अडकला, तर त्याचे साथीदार पळून गेले.
या वेळी संतप्त ग्रामस्थांनी अजगरअलीला बेदम मारहाण केली, ज्यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला. पोलिसांना घटनास्थळी पोहोचल्यावर अजगरअलीच्या खिशात चोरीस गेलेला मोबाईल सापडला.
या घटनेनंतर पोलिसांनी दोन वेगवेगळे गुन्हे नोंदवले आहेत. एक गुन्हा नारायण दळवी यांच्या तक्रारीवरून चोरट्यांविरोधात घरफोडीचा आहे, तर दुसरा गुन्हा खुनाचा असून, अजगरअलीची पत्नी जुबेदाच्या (वय ३१) तक्रारीनुसार दळवी कुटुंबीय आणि इतर ग्रामस्थांविरोधात दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी नारायण दळवी आणि तुषार दळवी या दोघांना अटक केली आहे.
