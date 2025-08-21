सेंट जोसेफ महाविद्यालयात ‘श्रावण सरी’ उत्सव
विरार, ता. २१ (बातमीदार) : सेंट जोसेफ कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयात ‘श्रावण सरी’ या सांस्कृतिक उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. मराठी विभाग व कोमसाप यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि आय.क्यू.ए.सी.अंतर्गत झालेल्या या कार्यक्रमात श्रावणातील उत्साही वातावरण सुरेल गीतांनी भारून गेले. या कार्यक्रमात मराठी भक्तिगीते, भावगीते आणि लावणी सादर करण्यात आली. गायक उदय डांगे यांनी सादर केलेल्या कोळीगीतावर विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे ताल धरला. ‘कानडा राजा पंढरीचा’ या भक्तिगीताने उपस्थित विद्यार्थी मंत्रमुग्ध झाले. ज्योती मुदलीयार यांच्या ‘रेशमाच्या रेघांनी’ या लावणीने उपस्थितांना भारावून टाकले.
फक्त निमंत्रित गायक नव्हे, तर महाविद्यालयातील प्रा. डॉ. प्रसाद डाबरे, अधीक्षक विल्यम रॉड्रिग्ज यांनीही बहारदार गीते सादर करून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. प्रथम वर्ष कला शाखेतील जिनिषा एरंगले आणि श्रेया गायकवाड या विद्यार्थिनींनीही गाणी सादर करून प्रेक्षकांची वाहवा मिळवली. नृत्यांगना विस्मया माळकर हिने लावणी नृत्याने उत्सवाला खास रंगत दिली. या कार्यक्रमानिमित्त मराठी वाङ्मय मंडळाचे उद्घाटनदेखील करण्यात आले. १०० हून अधिक विद्यार्थी, शिक्षक व मान्यवरांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मराठी विभागप्रमुख जगदीश संसारे यांनी केले.
